Рантье уже не те: сдавать квартиры больше невыгодно

Специалисты назвали российские города, жители которых могут прожить на доход от аренды собственности

Эксперты сравнили величину прожиточного минимума в российских регионах со средними ставками аренды квартир и комнат. И выяснили: быть рантье уже не так выгодно, как еще пару-тройку лет назад. Собственникам пора искать другие источники дохода, поскольку с каждым годом жить за счет арендаторов будет все сложнее.

В расчет принималось наличие у собственника основного места проживания и дополнительной жилплощади, сдаваемой внаем. «Мы предположили, что владелец недвижимости не имеет иных средств к существованию, кроме доходов от аренды. В исследовании использовались данные о величине прожиточного минимума по российским регионам и средние ставки аренды квартир и комнат», — поясняют специалисты федерального портала «Мир квартир».

Выяснилось, что существовать на уровне прожиточного минимума без дополнительных вливаний жителям 30 городов, в частности Москвы с наибольшим по стране прожиточным минимумом (18 453 руб.), позволит наличие однокомнатной квартиры. В Московском регионе, чтобы стать рантье, понадобится отдельная однокомнатная квартира. Но если в столице средняя арендная ставка на комнаты лишь немного не дотягивает до прожиточного минимума и комната стоимостью выше среднего легко решает проблему, то в Подмосковье речь идет только об однокомнатной квартире.

После Москвы самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Якутске , где цена аренды за последние 12 месяцев существенно снизилась. В прошлом году здесь можно было прожить без дополнительного дохода, сдавая двухкомнатную квартиру, а сейчас нужно иметь как минимум «трешку».

Обратная ситуация в Сургуте — третьем по дороговизне городе России . За год стоимость аренды здесь поднялась, и прожить без работы можно, сдавая однокомнатную квартиру с одной комнатой, — против «двушки» в прошлом году.

Жителей 31 города прокормит «двушка». В 4 городах продержаться на плаву поможет «трешка». И только жители четырех российских городов могут прожить на доход от сдачи комнаты. Такая выгодная ситуация наблюдается там, где ставки одни из самых высоких в стране, а прожиточный минимум — нет. Например, Санкт-Петербург , второй по дороговизне жилья город страны, занимает лишь 10-е место по уровню прожиточного минимума (11 868 руб.), Севастополь Сочи — 20-е и 25-е места (11 020 и 10 964 руб. соответственно), Симферополь — 31-е (10 481 руб.).

— Есть города, где ставки на «однушки» позволяют бросить работу и жить только на выручку от аренды, — продолжают авторы исследования. — Выгоднее всего это сделать в Екатеринбурге Казани , где стоимость сдачи такой квартиры превышает прожиточный минимум почти на 5 тысяч рублей. Самая невыигрышная обстановка наблюдается в Тюмени Ярославле , где средняя стоимость аренды и прожиточный минимум практически равны.

В 15 городах из 31, где кормильцем может стать двухкомнатная квартира, в прошлом году можно было бы обойтись однокомнатной. Зато в Мурманске за год ставки поднялись, поэтому «двушка» заменила «трешку». Самые выгодные относительно прожиточного минимума условия аренды — в Кемерово , Воронеже и Перми : местные ценники превышают установленную законодательством сумму почти на 6 тыс. рублей. Хуже всего придется жителям Ижевска Курска и Нижнего Тагила, где эти показатели почти равны.

В 4 городах — Волжском, Кургане Улан-Удэ и Якутске претендовать на статус рантье смогут лишь обладатели трехкомнатных квартир (в прошлом году им хватило бы «двушки»). В Волжском и Кургане после покрытия минимума останутся свободными около 3 тыс. рублей, в Якутске — около 2,5 тыс. рублей, в Улан-Удэ — около 2 тыс. рублей.

В среднем по всем городам арендодатель после сдачи своей недвижимости получит сумму, превышающую прожиточный минимум примерно на 1-3 тыс. рублей.