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ФСБ предсказала рост тарифов на связь
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ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) спрогнозировала рост тарифов на связь после принятия «пакета Яровой», передает Reuters. Об этом сказано в ответе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на обращение Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС).
Финансовые затраты мобильных операторов вырастут в среднем на 10 процентов из-за необходимости соблюдать требования «закона Яровой», что предполагает хранение огромного массива данных.
Рост тарифов на 10 процентов позволит собрать с пользователей около 110 миллиардов рублей в год.
«Но даже десятипроцентный рост тарифов не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек», — сказал президент УралАОС Леонид Блинов.
Он добавил, что ожидает дальнейшего роста тарифов на связь. Чтобы полностью компенсировать затраты на реализацию, стоимость услуг придется увеличить вдвое, подчеркнул он.
Генеральный директор ТМТ Consulting Константин Анкилов добавил, что это первое заявление о необходимости роста тарифов. По его словам, ранее официальные лица утверждали, что «закон Яровой» никак не повлияет на цены.
Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», вступили в силу 1 июля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио— и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или смс, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.
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