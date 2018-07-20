Льготы и материальная помощь положенные одиноким пенсионерам в 2018

Современный уровень обеспечения пенсионеров является недостаточным для нормальной жизни. Люди, отработавшие многие годы, остаются за гранью нищеты. Не хватает денег на лекарства, нормальное питание. Если есть близкие родственники — это может оказаться поддержкой, но что делать одиноким людям? Государство предоставляет таким пенсионерам дополнительные льготы.

Выплаты по закону

Действующее законодательство РФ предусматривает доведение выплат до уровня минимального прожиточного минимума, если пенсионер получает пенсию в размере ниже установленного уровня. Финансы берутся из местного или федерального бюджета — это зависит от установленной границы минимума. В случае, когда в регионе минимальный уровень выше — средства выделяет муниципалитет.

Механизм успешно работает уже в городах и населенных пунктах, где власти выделяют суммы одиноким пенсионерам. Например, в Санкт-Петербурге людям, не имеющим постоянного заработка и получающим крохотную пенсию, введены постоянные начисления. Сумма складывается из разницы между размером получаемой пенсии (реальный доход) и 1,15 от регионального прожиточного минимума.

Оплата коммунальных услуг

Законодательство установило правило о частичной оплате коммунальных услуг из государственного бюджета. Воспользоваться льготой может одинокий пенсионер с доходом ниже установленного определенного уровня. В частности, субсидии положены, если размер коммунальных выплат составляет от 22% от суммы пенсии.

Льготы, положенные одиноким пенсионерам:

после достижения возраста 70 лет на 50% снижается оплата за капитальный ремонт жилья;

после 80 лет оплата за капремонт жилья снижается на 100%.

Региональные власти вправе сами вводить льготы для одиноких пожилых людей. В МО, например, пенсионеры, у которых нет родственников, не платят за вывоз ТБО, а в Питере — за подключение дома к магистрали газоснабжения.

Льготы на медицинское обслуживание

Уровень и численность льгот также определяется региональными властями. Это может быть оплата лекарственных средств, необходимых для пожилого человека, покупка путевок в санатории, на курорты.

Дополнительная помощь от государства

Пенсионеры, которые остались без ближайших родственников, имеют право получать продукты питания, лекарственные средства, обувь, одежду. Деньги выделяются из государственного бюджета.

Для получения помощи в экстренных ситуациях, пенсионеру нужно заключить социальный контракт с органами местного самоуправления.

Узнать точный список льгот и субсидий для одинокого пенсионера, человек может в отделениях социальной защиты населения своего города, населенного пункта.