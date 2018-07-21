В трех районах Владимирской области фельдшерам поднимут зарплату

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла решение повысить зарплаты фельдшерам скорой помощи в Киржачском, Александровском и Петушинском районах, сообщается на сайте областной администрации.

Средняя заработная плата фельдшеров Александровского района с 1 августа 2018 года увеличится с 37 до 60 тысяч рублей, Киржачского района — с 36 до 50 тысяч рублей, Петушинского района — с 44 до 60 тысяч рублей. Фонд оплаты труда будет увеличен более чем на 13 млн рублей. 1,8 млн рублей будет выделено из бюджета Владимирской области, 11,3 млн выделит фонд обязательного медицинского страхования.

«Это позволит разрешить одну из острых проблем здравоохранения Александровского района — дефицит кадров, который характерен и для Киржачского и Петушинского районов», — говорится в сообщении.

Кроме того, с фельдшерами скорой помощи будут заключены трудовые договоры, в которых будут конкретизированы критерии оценки эффективности и качества работы.