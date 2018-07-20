ЦБ введет меры регулирования кредитования с помощью показателя PTI не ранее 2020 г

"Банк России рассчитывает на вступление с силу регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки PTI. Предполагается, что банки начнут регулярно рассчитывать этот показатель по методике Банка России с 2019 года. При этом конкретные меры регулирования, основанные на применении показателя долговой нагрузки, будут введены в действие не ранее 2020 года", — сказал он.

Банк России в прошлом году опубликовал консультативный доклад, согласно которому планировал ограничивать риски сектора потребкредитования через показатель PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). Показатель долговой нагрузки будет учитываться ЦБ для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков как с универсальной, так и с базовой лицензией.