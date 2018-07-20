Ещё
ЦБ введет меры регулирования кредитования с помощью показателя PTI не ранее 2020 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ введет меры регулирования кредитования с помощью показателя PTI не ранее 2020 г 

Прайм 10 часов назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Банк России планирует ввести меры регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки (PTI) не ранее 2020 года, сообщил РИА Новости зампред регулятора Василий Поздышев.
"Банк России рассчитывает на вступление с силу регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки PTI. Предполагается, что банки начнут регулярно рассчитывать этот показатель по методике Банка России с 2019 года. При этом конкретные меры регулирования, основанные на применении показателя долговой нагрузки, будут введены в действие не ранее 2020 года", — сказал он.
Банк России в прошлом году опубликовал консультативный доклад, согласно которому планировал ограничивать риски сектора потребкредитования через показатель PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). Показатель долговой нагрузки будет учитываться ЦБ для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков как с универсальной, так и с базовой лицензией.
Прайм: последние новости
"ВИМ-Авиа" погасила большую часть долга по зарплате перед своими сотрудниками ФНС: РЖД предоставят налоговикам удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным Бюджетных средств Самарской области на депозитах Газбанка не было
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян183
Россия «репетирует развал Украины»22
«Москва должна нам $12 млрд»409
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР34
«Газпрому» перекрывают трубу799
Видео
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение