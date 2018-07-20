Людям с инвалидностью компенсируют оплату жилья из бюджета Петербурга

С 1 июля 2018 года вступил в силу закон Санкт-Петербурга , который предусматривает компенсацию расходов на оплату жилья людям с инвалидностью и семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь такие граждане будут получать компенсацию расходов не из средств федерального бюджета, как было до июля 2018 года, а из бюджета Санкт-Петербурга.

Данные расходы бюджет города взял на себя, чтобы привести предоставление мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге в соответствие с федеральным законодательством.

При этом федеральный бюджет компенсирует людям с инвалидностью и семьям детей с ограниченными возможностями здоровья затраты на коммунальные услуги, а плата за жилье возмещается лишь тем из них, кто проживает в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда.

Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи, имеющие детей с инвалидностями, проживающие в частных жилых помещениях, будут получать меры социальной поддержки для оплаты коммунальных платежей двумя суммами: по оплате жилого помещения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета.

Денежные средства за июль 2018 года всем категориям граждан, имеющим право на предоставление денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, должны быть перечислены на счета граждан 27 июля.