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Людям с инвалидностью компенсируют оплату жилья из бюджета Петербурга
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Людям с инвалидностью компенсируют оплату жилья из бюджета Петербурга 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
С 1 июля 2018 года вступил в силу закон Санкт-Петербурга, который предусматривает компенсацию расходов на оплату жилья людям с инвалидностью и семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.
Теперь такие граждане будут получать компенсацию расходов не из средств федерального бюджета, как было до июля 2018 года, а из бюджета Санкт-Петербурга.
Данные расходы бюджет города взял на себя, чтобы привести предоставление мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге в соответствие с федеральным законодательством.
При этом федеральный бюджет компенсирует людям с инвалидностью и семьям детей с ограниченными возможностями здоровья затраты на коммунальные услуги, а плата за жилье возмещается лишь тем из них, кто проживает в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда.
Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи, имеющие детей с инвалидностями, проживающие в частных жилых помещениях, будут получать меры социальной поддержки для оплаты коммунальных платежей двумя суммами: по оплате жилого помещения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета.
Денежные средства за июль 2018 года всем категориям граждан, имеющим право на предоставление денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, должны быть перечислены на счета граждан 27 июля.
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