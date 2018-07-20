Саратовские работодатели погасили перед работниками долги по зарплате на 145 млн рублей

Сегодня в областном правительстве состоялась координационная комиссия по вопросам заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Вопрос своевременной выплаты заработной платы, без преувеличения, самый чувствительный для населения. На фоне таких объективных процессов, как рост реальных доходов граждан, повышение минимального размера оплаты труда, ответственность органов власти, правоохранительных и надзорных структур за решение вопросов задолженности возрастает. Но прежде всего, она лежит на работодателях. И любые аргументы или оправдания здесь неуместны», — отметил губернатор.

Как отметил глава региона, с начала года задолженность на общую сумму 145 миллионов рублей погашена перед более чем 3 700 работниками.

«Сегодня очень важно найти совместные решения, как закрыть вопрос», — обратился к членам комиссии Валерий Радаев