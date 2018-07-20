Ход Левченко. Губернатор Иркутской области оказался в замешательстве по «пенсионному» вопросу 

Как только общественности стало известно о законопроекте, повышающем в России пенсионный возраст, в регионе тут же начались обсуждения, какую поддержку протестам против проекта окажет губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В том, что он воспользуется антипопулистским законопроектом для того, чтобы заручиться еще большим количеством голосов, никто не сомневался.
Комментарий: пошли неправильным путем
«Законопроект я не поддерживаю. Пошли неправильным путем, — заявил иркутский губернатор. — Если речь идет о повышении пенсии, чем объясняют пенсионную реформу в правительстве, то выбранный для этого метод не совсем корректен». Повышение пенсионного возраста вызвало вопросы у руководства Дагестана, Чечни, Якутии, Камчатки, Владимирской, Кемеровской, Омской, Орловской и Ярославской областей, Еврейской автономии и Москвы.