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Ход Левченко. Губернатор Иркутской области оказался в замешательстве по «пенсионному» вопросу
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Ход Левченко. Губернатор Иркутской области оказался в замешательстве по «пенсионному» вопросу 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как только общественности стало известно о законопроекте, повышающем в России пенсионный возраст, в регионе тут же начались обсуждения, какую поддержку протестам против проекта окажет губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В том, что он воспользуется антипопулистским законопроектом для того, чтобы заручиться еще большим количеством голосов, никто не сомневался.
Комментарий: пошли неправильным путем
«Законопроект я не поддерживаю. Пошли неправильным путем, — заявил иркутский губернатор. — Если речь идет о повышении пенсии, чем объясняют пенсионную реформу в правительстве, то выбранный для этого метод не совсем корректен». Повышение пенсионного возраста вызвало вопросы у руководства Дагестана, Чечни, Якутии, Камчатки, Владимирской, Кемеровской, Омской, Орловской и Ярославской областей, Еврейской автономии и Москвы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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