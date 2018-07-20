Эксперты рассказали, как big data может повлиять на стоимость аренды жилья

МОСКВА , 20 июл — РИА Недвижимость. Усилия властей Москвы , планирующих использовать big data для выявления неплательщиков налогов с аренды жилья, могут привести к повышению стоимости найма бюджетных квартир в пределах 10%, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

О том, что в Москве разработали механизм выявления нелегальной аренды квартир с помощью анализа больших данных (big data), рассказал РБК глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев . По его словам, система уже используется московскими властями для аналитических целей, привлекать же с ее помощью к ответственности неплательщиков налогов, станет возможным только после изменения законодательства.

По закону все арендодатели обязаны с полученных средств от сдачи жилья в аренду либо платить 13% налога на доходы физических лиц, либо регистрировать ИП, приобретать патент и тогда платить налог по ставке 6%.

Удар по бюджетной аренде

"Обязательная уплата налога приведет к удорожанию жилья в основном в сегментах «эконом» и «комфорт». Люди с дорогими квартирами платят налоги в 90% случаях. Удорожание будет не на сумму налога, а около 5% и чуть выше", — рассказал руководитель департамента аренды компании «Азбука жилья» Роман Бабичев

Если московским властям удастся вывести из тени 50-60% квартир, то рост арендных ставок может достигать и 10%, считает гендиректор онлайн-сервиса по найму и управлению арендой жилья «Арендатика» Артур Устимов.

По мнению же риелтора Александра Харыбина, легализация рынка вряд ли приведет к увеличению ставок, так как стоимость аренды жилья зависит в первую очередь от спроса со стороны клиентов.

Чаще всего налоги не платят владельцы квартир, сдающихся в аренду в бюджетах до 50 тысяч рублей, рассказал управляющий партнер агентства Spencer Estate Вадим Ламин

"Расходы на содержание квартиры выросли так сильно, что если человек получает с аренды, к примеру, 35 тысяч рублей, то коммуналка и ремонт съедает большую часть дохода. Человек в лучше случае отбивает расходы на квартиру, зарабатывает совсем немного", — пояснил он.

По его словам, если речь идет о бюджетах, начинающихся от 80 тысяч рублей, то доля выплачивающих налоги владельцев аренного жилья составляет 30%, а с отметки 150 тысяч рублей — достигает 90%.

Как обелить рынок

В целом, по оценке «Азбуки жилья», доля арендного жилья, с которого платятся налоги, составляет в столице порядка 30%. По оценкам компании «Миэль» , ежегодно в Москве предлагается к сдаче в аренду 200-300 тысяч квартир. Речь идет не о заключенных сделках, а именно об объеме предложения

По мнению Бабичева, сделать рынок прозрачнее реально, но для этого необходимо упростить систему уплаты налогов, пересмотреть налоговую ставку или же существенно ужесточить ответственность за нарушение налогового законодательство.

Ведь примерно 20% арендодателей — это пенсионеры, которые сейчас вряд ли добровольно пойдут в налоговую, отметил он.

В российском законодательстве нет понятия «нелегальная аренда жилья», указала директор компании «Миэль-аренда» Мария Жукова