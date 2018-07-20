«Пенсия, прощай»: в сети шутят про закон о повышении пенсионного возраста 

19 июля в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь мужчинам придется работать на пять лет дольше — до 65 лет, а женщинам на целых восемь лет дольше — до 63 лет.
Многие российские СМИ в своих новостных заметках старались максимально завуалировать слово «повышение». Вместо него употребляли такие конструкции, как «изменения в пенсионном законодательстве». Кто-то назвал законопроект «переквалификацией» людей предпенсионного возраста.
А на сайте Госдумы повышение пенсионного возраста и вовсе назвали «совершенствованием» пенсионной системы.
Против законопроекта о пенсионном возрасте проголосовал только один депутат от партии «Единая Россия», им была Наталья Поклонская. Также в день голосования не пришли восемь политиков от этой партии.
Кадр из фильма «Несносный дед»
В сети люди нашли в себе силы шутить над произошедшим.
Не кремлёвское СМИ в 2011 году — подробно освещает протесты, журналисты открыто призывают идти на митинги, фото Навального на первой странице.
Не кремлёвское СМИ в 2018 — вместо «изменение в пенсионном законодательстве» написало «пенсионная реформа».
— La Russie parle (@Russia_calls) 19 июля 2018 г.
Скорее бы уже приняли закон о ликвидации пенсионной системы
— РИП Новости (@riarip) 19 июля 2018 г.
Пикет не доживших до пенсии у Госдумы pic.twitter.com/LDPxCK5AeB
— Гражданский Пофигист (@civic_nihilist) 19 июля 2018 г.
Кремль выдал своим агитаторам довольно смешную методичку о том, как спорить с критиками повышения пенсионного возраста. Обратите внимание, они почти везде по этой схеме идут: Пенсионеры ещё спасибо скажут. Они осознают со временем. Они за здоровьем следить будут! pic.twitter.com/LVQZU9lXtl
— Alexey Navalny (@navalny) 19 июля 2018 г.
Самые масштабные заказы для «ботов пропагандистов» за последнее время:
— очернение Павла Грудинина
-восхваление Закона о повышении пенсионного возраста #пенсии
— Sergey (@telsv78) 19 июля 2018 г.
Пенсия прощай
— Ле петит похмельé (@codeinecraaazy) 19 июля 2018 г.
если бы мне полагалась:
— рабочая квартира
— бесплатный транспорт премиум класса
— кабинет с итальянской мебелью
— бесплатные перелеты
— обед в столовой за 20 рублей
— зп в 400 тысяч
— пенсия спустя 5 лет работы в 65 000 — неприконсновенность
то я бы работал 100 лет!
— Сверх Держава (@SverhDerjava) 19 июля 2018 г.
— Как думаешь, доживём до конца света? — Конечно, доживём, это же не пенсия!
— Мария Флэш (@hkunaLawe) 19 июля 2018 г.
Как же смешно наблюдать за попытками нашего любимого правительства внушить людям, что повышение пенсионного возраста — это хорошо.
Малышева говорит, что пенсия сокращает жизнь, на пусть говорят приглашают стариков, которые не хотят на пенсию, призывая всех к этому
— Колт (@just_kolt) 19 июля 2018 г.
Пенсионная реформа 3.0: При получении пенсионного удостоверения работник ПФР достаёт золотой рубль и предлагает пенсионеру угадать, какая сторона выпадет. Угадал — будешь получать пенсию, нет — не судьба, иди дальше работать.
— Сергей Животов (@SerZhi34rus) 19 июля 2018 г.
Реформа прошла. За попытку спасибо. Правда придётся до 65 лет работать. И никаких няш-мяш https://t.co/gJglCoaTBp
— Николай Быков (@RusArkan) 19 июля 2018 г.
Про прибавку к пенсии в ЦЕЛУЮ ТЫСЯЧУ рублей в месяц, очень акцентируя на том, как это много говорит человек с зарплатой в районе полутора МИЛЛИОНОВ рублей в мес. pic.twitter.com/qAQPGcWHha
— Сибиряк (@SiberianMan) 19 июля 2018 г.
наконец-то я дожила до того возраста когда у нас с бабушкой появилась общая тема для разговоров — пенсионный возраст
— вождь швабра (@clernenza) 19 июля 2018 г.
Все кто не доживут до пенсии, будут крeмированы и продолжат работать в песочных часах!
— L'ombelicа del mondo (@lombelicadelmon) 19 июля 2018 г.
Законопроект о повышении пенсионного возраста приняли в первом чтении.
На обсуждении выступающие трижды упоминали Бисмарка как автора современной пенсионной системы https://t.co/G5YvGiih8R
— Медиазона (@mediazzzona) 19 июля 2018 г.
Пенсии возникли как проект Бисмарка, так и развиваются
— Пан Саксаул (@Le1ardo) 19 июля 2018 г.
Гитлер был в ярости, когда узнал, что Бисмарк творит в России без его ведома
— тополь п. (@paragvaev) 19 июля 2018 г.
ребят это отто бисмарк придумал чтобы для того чтобы взять в ашане коляску надо всунуть туда 5 рублей…
— Daniel (@denezuela) 19 июля 2018 г.
Бисмарк:"Я знаю 100 способов, как выманить русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как убедить его в необходимости повышения пенсионного возраста"
— недруги за бугром (@Lndcalling) 19 июля 2018 г.
"Для сдерживания России нам необходимо срочно придумать пенсии!"
Отто фон Бисмарк
— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 19 июля 2018 г.