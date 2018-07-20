«Пенсия, прощай»: в сети шутят про закон о повышении пенсионного возраста

19 июля в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь мужчинам придется работать на пять лет дольше — до 65 лет, а женщинам на целых восемь лет дольше — до 63 лет.

Многие российские СМИ в своих новостных заметках старались максимально завуалировать слово «повышение». Вместо него употребляли такие конструкции, как «изменения в пенсионном законодательстве». Кто-то назвал законопроект «переквалификацией» людей предпенсионного возраста.

А на сайте Госдумы повышение пенсионного возраста и вовсе назвали «совершенствованием» пенсионной системы.

Против законопроекта о пенсионном возрасте проголосовал только один депутат от партии «Единая Россия» , им была Наталья Поклонская . Также в день голосования не пришли восемь политиков от этой партии.

Кадр из фильма «Несносный дед»

В сети люди нашли в себе силы шутить над произошедшим.

Не кремлёвское СМИ в 2011 году — подробно освещает протесты, журналисты открыто призывают идти на митинги, фото Навального на первой странице.

Не кремлёвское СМИ в 2018 — вместо «изменение в пенсионном законодательстве» написало «пенсионная реформа».

— La Russie parle (@Russia_calls) 19 июля 2018 г.

Скорее бы уже приняли закон о ликвидации пенсионной системы

— РИП Новости (@riarip) 19 июля 2018 г.

Пикет не доживших до пенсии у Госдумы pic.twitter.com/LDPxCK5AeB

— Гражданский Пофигист (@civic_nihilist) 19 июля 2018 г.

Кремль выдал своим агитаторам довольно смешную методичку о том, как спорить с критиками повышения пенсионного возраста. Обратите внимание, они почти везде по этой схеме идут: Пенсионеры ещё спасибо скажут. Они осознают со временем. Они за здоровьем следить будут! pic.twitter.com/LVQZU9lXtl

— Alexey Navalny (@navalny) 19 июля 2018 г.

Самые масштабные заказы для «ботов пропагандистов» за последнее время:

-восхваление Закона о повышении пенсионного возраста #пенсии

— Sergey (@telsv78) 19 июля 2018 г.

Пенсия прощай

— Ле петит похмельé (@codeinecraaazy) 19 июля 2018 г.

если бы мне полагалась:

— рабочая квартира

— бесплатный транспорт премиум класса

— кабинет с итальянской мебелью

— бесплатные перелеты

— обед в столовой за 20 рублей

— зп в 400 тысяч

— пенсия спустя 5 лет работы в 65 000 — неприконсновенность

то я бы работал 100 лет!

— Сверх Держава (@SverhDerjava) 19 июля 2018 г.

— Как думаешь, доживём до конца света? — Конечно, доживём, это же не пенсия!

— Мария Флэш (@hkunaLawe) 19 июля 2018 г.

Как же смешно наблюдать за попытками нашего любимого правительства внушить людям, что повышение пенсионного возраста — это хорошо.

Малышева говорит, что пенсия сокращает жизнь, на пусть говорят приглашают стариков, которые не хотят на пенсию, призывая всех к этому

— Колт (@just_kolt) 19 июля 2018 г.

Пенсионная реформа 3.0: При получении пенсионного удостоверения работник ПФР достаёт золотой рубль и предлагает пенсионеру угадать, какая сторона выпадет. Угадал — будешь получать пенсию, нет — не судьба, иди дальше работать.

Реформа прошла. За попытку спасибо. Правда придётся до 65 лет работать. И никаких няш-мяш https://t.co/gJglCoaTBp

Про прибавку к пенсии в ЦЕЛУЮ ТЫСЯЧУ рублей в месяц, очень акцентируя на том, как это много говорит человек с зарплатой в районе полутора МИЛЛИОНОВ рублей в мес. pic.twitter.com/qAQPGcWHha

— Сибиряк (@SiberianMan) 19 июля 2018 г.

наконец-то я дожила до того возраста когда у нас с бабушкой появилась общая тема для разговоров — пенсионный возраст

— вождь швабра (@clernenza) 19 июля 2018 г.

Все кто не доживут до пенсии, будут крeмированы и продолжат работать в песочных часах!

— L'ombelicа del mondo (@lombelicadelmon) 19 июля 2018 г.

Законопроект о повышении пенсионного возраста приняли в первом чтении.

На обсуждении выступающие трижды упоминали Бисмарка как автора современной пенсионной системы https://t.co/G5YvGiih8R

— Медиазона (@mediazzzona) 19 июля 2018 г.

Пенсии возникли как проект Бисмарка, так и развиваются

— Пан Саксаул (@Le1ardo) 19 июля 2018 г.

Гитлер был в ярости, когда узнал, что Бисмарк творит в России без его ведома

— тополь п. (@paragvaev) 19 июля 2018 г.

ребят это отто бисмарк придумал чтобы для того чтобы взять в ашане коляску надо всунуть туда 5 рублей…

— Daniel (@denezuela) 19 июля 2018 г.

Бисмарк:"Я знаю 100 способов, как выманить русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как убедить его в необходимости повышения пенсионного возраста"

— недруги за бугром (@Lndcalling) 19 июля 2018 г.

"Для сдерживания России нам необходимо срочно придумать пенсии!"

Отто фон Бисмарк

— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 19 июля 2018 г.