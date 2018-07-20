Volkswagen Amarok — настоящий мужской характер

Летом  на море, осенью  на охоту, зимой  в горы, а весной  на дачу. Volkswagen Amarok  твой самый верный помощник в делах и лучший компаньон в путешествиях на все времена и для любых дорог. Для тех, кто привык получать удовольствие от жизни!

В «Автоцентр Сити  Каширка» при покупке Volkswagen Amarok действует специальное предложение:

специальная цена от 2 232 700 рублей*;премия при покупке в Трейд-Ин  150 000 рублей + Бесплатная диагностика Вашего авто;классический кредит от 12%**;кредит по программе VW ГАРАНТ от 14 000 руб. /мес. ;оформление и выдача автомобиля за 1 день.

Узнайте подробности о Volkswagen Amarok и преимуществах покупки в июле по телефону: +7 (495) 741-45-45 и на нашем сайте: https://nfz.avto-city.ru/purchase/specials/sale/654612/

"Автоцентр Сити — Каширка"

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва , Внешняя сторона МКАД, 23 км *Специальная цена действительна для а/м Volkswagen Amarok в базовой комплектации Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.