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Volkswagen Amarok — настоящий мужской характер
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Volkswagen Amarok — настоящий мужской характер 

Wroom.ru 11 часов назад
Фото: Wroom.ru
Летом  на море, осенью  на охоту, зимой  в горы, а весной  на дачу. Volkswagen Amarok  твой самый верный помощник в делах и лучший компаньон в путешествиях на все времена и для любых дорог. Для тех, кто привык получать удовольствие от жизни!
В «Автоцентр Сити  Каширка» при покупке Volkswagen Amarok действует специальное предложение:
специальная цена от 2 232 700 рублей*;премия при покупке в Трейд-Ин  150 000 рублей + Бесплатная диагностика Вашего авто;классический кредит от 12%**;кредит по программе VW ГАРАНТ от 14 000 руб. /мес. ;оформление и выдача автомобиля за 1 день.
Узнайте подробности о Volkswagen Amarok и преимуществах покупки в июле по телефону: +7 (495) 741-45-45 и на нашем сайте: https://nfz.avto-city.ru/purchase/specials/sale/654612/
"Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км  *Специальная цена действительна для а/м Volkswagen Amarok в базовой комплектации Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее  «Банк») по продукту «Amarok, Caddy, T6» на приобретение нового автомобиля Volkswagen Amarok, Caddy, Multivan, Caravelle, Transporter. Валюта кредита  рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,2 млн рублей при предоставлении двух документов. Первоначальный взнос  от 15% от стоимости автомобиля и страховой премии, в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка для моделей Amarok, Caddy, Multivan, Transporter, Caravelle при предоставлении полного пакета документов составит: при сроке 12 месяцев  8,0% годовых при первоначальном взносе (далее  «ПВ») от 15% (включительно), при сроке от 13 до 24 месяцев  12,0% годовых при ПВ от 15% (включительно), при сроке от 25 до 36 месяцев  13,0% годовых при ПВ от 15% (включительно). Процентная ставка при предоставлении двух документов при ПВ от 40% (включительно) составит: при сроке 12 месяцев  8,5% годовых, при сроке от 13 до 24 месяцев  13,0% годовых, при сроке от 25 до 36 месяцев  14,5% годовых. Обеспечение по кредиту  залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru
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