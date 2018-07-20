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Климов: нужно ввести запрет на дискриминацию граждан предпенсионного и пенсионного возраста
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Климов: нужно ввести запрет на дискриминацию граждан предпенсионного и пенсионного возраста 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Об этом заявил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Виктор Климов. По его словам важно обратить внимание на обеспечение социальной справедливости, на разработку комплекса компенсационных мер для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также провести широкую информационную работу с населением.
«Проходит публичное обсуждение данного законопроекта, в которое включился ОНФ. Я думаю, что при доработке ко второму чтению, которое может быть очень длительным, проект закона получит существенные изменения. Понятна экономическая целесообразность повышения пенсионного возраста, но дело, как всегда, в сопутствующих деталях», — пояснил он.
Климов также отметил, что прежде всего необходимо уделить внимание гражданам предпенсионного возраста, так как одно из основных беспокойств россиян — страх возможной дискриминации, потери работы в этом возрасте, трудности трудоустройства. И в первую очередь это касается возможных потенциальных несправедливых увольнений.
Он напомнил, что банки и страховые компании при работе с пожилыми людьми нередко прописывают разного рода ограничения.
«В этом смысле прямой запрет на дискриминацию действительно необходим и будет крайне полезен», — высказал мнение Климов. Также он добавил, что на сегодняшний день пенсионная система не соответствует интересам людей, критериям защиты от бедности и не способствует выводу капиталов граждан из теневого сегмента экономики.
Поэтому изменения должны идти по пути большего соответствия пенсионной системы сегодняшней реальной стратификации общества.
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