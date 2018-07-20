Климов: нужно ввести запрет на дискриминацию граждан предпенсионного и пенсионного возраста

Об этом заявил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Виктор Климов . По его словам важно обратить внимание на обеспечение социальной справедливости, на разработку комплекса компенсационных мер для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также провести широкую информационную работу с населением.

«Проходит публичное обсуждение данного законопроекта, в которое включился ОНФ. Я думаю, что при доработке ко второму чтению, которое может быть очень длительным, проект закона получит существенные изменения. Понятна экономическая целесообразность повышения пенсионного возраста, но дело, как всегда, в сопутствующих деталях», — пояснил он.

Климов также отметил, что прежде всего необходимо уделить внимание гражданам предпенсионного возраста, так как одно из основных беспокойств россиян — страх возможной дискриминации, потери работы в этом возрасте, трудности трудоустройства. И в первую очередь это касается возможных потенциальных несправедливых увольнений.

Он напомнил, что банки и страховые компании при работе с пожилыми людьми нередко прописывают разного рода ограничения.

«В этом смысле прямой запрет на дискриминацию действительно необходим и будет крайне полезен», — высказал мнение Климов. Также он добавил, что на сегодняшний день пенсионная система не соответствует интересам людей, критериям защиты от бедности и не способствует выводу капиталов граждан из теневого сегмента экономики.

Поэтому изменения должны идти по пути большего соответствия пенсионной системы сегодняшней реальной стратификации общества.