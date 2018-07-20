«Скажи свое нет пенсионной реформе» — так подписал свое видеообращение в социальной сети депутат ростовской городской Думы Анатолий Котляров. Он обратился ко всем, кто против повышения пенсионного возраста и предложил повесить в доме красную ленточку, либо вывесить красный флаг, как символ протеста.
Депутат утверждает, что не агитирует таким образом за коммунистов и является членом совершенно другой партии. Красный цвет долгие годы был символом победы. По задумке депутата он должен напомнить власти о том, что у народа есть мнение. И о том, что к этому мнению правительство должно прислушиваться.
— Если каждый из нас в окне своей квартиры или своего дома повесит красный флаг, а возле георгиевской ленты — красную ленточку, то это выразит наглядное отношение каждого к пенсионной реформе, — рассказал Котляров. — Протест должен быть длительным, но у нас нет возможности по несколько месяцев стоять на площади, устраивать «майданы» и прочее. Нам нужно работать.
Анатолий Котляров напомнил, что с момента первого чтения закона о пенсионной реформе и НДС до второго, которое будет ключевым, пройдет как минимум два месяца. Депутат считает, что если все подключатся к массовой акции протеста, правительство и президент примут правильные меры и откажутся от пенсионной реформы.
— Наше правительство работает «наверху в воздухе», а муниципальные депутаты — в «поле на земле». Нам тут снизу немножко лучше видно, что происходит, — подвел итоги беседы Котляров. — Если в течение двух месяцев вся страна окрасится в красные цвета, то это не заметить будет невозможно. Когда начинаются такие народные выступления, то правительство включает «заднюю скорость».
Накануне житель Новочеркасска попросил Путина распустить Правительство РФ из-за пенсионной реформы. По его мнению, повышение пенсионного возраста — это «антинародная реформа». Поэтому Правительство, которое предложило такие изменения, нужно распустить. 19 июля депутаты Госдумы обсуждали в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста — для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. 328 депутатов Госдумы приняли проект закона о значительном повышении пенсионного возраста.