Цвет протеста — красный: ростовский депутат призвал граждан высказаться против пенсионной реформы

«Скажи свое нет пенсионной реформе» — так подписал свое видеообращение в социальной сети депутат ростовской городской Думы Анатолий Котляров . Он обратился ко всем, кто против повышения пенсионного возраста и предложил повесить в доме красную ленточку, либо вывесить красный флаг, как символ протеста.

Депутат утверждает, что не агитирует таким образом за коммунистов и является членом совершенно другой партии. Красный цвет долгие годы был символом победы. По задумке депутата он должен напомнить власти о том, что у народа есть мнение. И о том, что к этому мнению правительство должно прислушиваться.

— Если каждый из нас в окне своей квартиры или своего дома повесит красный флаг, а возле георгиевской ленты — красную ленточку, то это выразит наглядное отношение каждого к пенсионной реформе, — рассказал Котляров. — Протест должен быть длительным, но у нас нет возможности по несколько месяцев стоять на площади, устраивать «майданы» и прочее. Нам нужно работать.

Анатолий Котляров напомнил, что с момента первого чтения закона о пенсионной реформе и НДС до второго, которое будет ключевым, пройдет как минимум два месяца. Депутат считает, что если все подключатся к массовой акции протеста, правительство и президент примут правильные меры и откажутся от пенсионной реформы.

— Наше правительство работает «наверху в воздухе», а муниципальные депутаты — в «поле на земле». Нам тут снизу немножко лучше видно, что происходит, — подвел итоги беседы Котляров. — Если в течение двух месяцев вся страна окрасится в красные цвета, то это не заметить будет невозможно. Когда начинаются такие народные выступления, то правительство включает «заднюю скорость».