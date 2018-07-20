SKODA SUPERB так и манит!

Еще не знакомы с новой SKODA SUPERB? Приезжайте к официальному дилеру ВЕНТУС  познакомим!

ВЕНТУС не только познакомит с обновленной SKODA SUPERB, но и сделает выгодное предложение.

До конца июля вы сможете приобрести SUPERB по специальной цене от 1 357 000р. *, с выгодой до 225 000р.

Купить SUPERB с выгодой

SKODA SUPERB создан, чтобы обращать на себя внимание окружающих. Оцени элегантные формы в дизайне. Почувствуй невероятный простор и комфорт в салоне. Испытай премиальные технологии седана бизнес-класса на тест-драйве в ВЕНТУС.

Вот вам еще 6 причин стать владельцем этого седана:

1. Премиальные технологии, невероятный комфорт и вместительность.

Специальные серии с 4×4 и Sportline. Возможность приобретения кузова Limo или кузова Combi. Выгодный кредит: ежемесячный платеж 15 500 руб. **Специальные условия по страхованию КАСКО от 4%. ***Индивидуальное предложение от официального дилера.

Узнать подробнее про свой будущий автомобиль вы можете прямо сейчас по телефону: +7 (495) 266-79-45 Мы перезвоним

ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB. Срок предложения с 1 по 31 июля 2018 г. Количество автомобилей ограничено.

**Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 15 000 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее  «Банк») «ŠKODA Simply Clever» на покупку нового автомобиля ŠKODA Superb с расчетной розничной ценой 1 386 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 488 700 рублей (35,26% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 554 400 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 8,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.