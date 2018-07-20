SKODA SUPERB так и манит! 

Еще не знакомы с новой SKODA SUPERB? Приезжайте к официальному дилеру ВЕНТУС познакомим!
ВЕНТУС не только познакомит с обновленной SKODA SUPERB, но и сделает выгодное предложение.
До конца июля вы сможете приобрести SUPERB по специальной цене от 1 357 000р. *, с выгодой до 225 000р.
Купить SUPERB с выгодой
SKODA SUPERB создан, чтобы обращать на себя внимание окружающих. Оцени элегантные формы в дизайне. Почувствуй невероятный простор и комфорт в салоне. Испытай премиальные технологии седана бизнес-класса на тест-драйве в ВЕНТУС.
Вот вам еще 6 причин стать владельцем этого седана:
1. Премиальные технологии, невероятный комфорт и вместительность.
Специальные серии с 4×4 и Sportline. Возможность приобретения кузова Limo или кузова Combi. Выгодный кредит: ежемесячный платеж 15 500 руб. **Специальные условия по страхованию КАСКО от 4%. ***Индивидуальное предложение от официального дилера.
Узнать подробнее про свой будущий автомобиль вы можете прямо сейчас по телефону: +7 (495) 266-79-45 Мы перезвоним
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB. Срок предложения с 1 по 31 июля 2018 г. Количество автомобилей ограничено.
**Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 15 000 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее «Банк») «ŠKODA Simply Clever» на покупку нового автомобиля ŠKODA Superb с расчетной розничной ценой 1 386 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 488 700 рублей (35,26% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 554 400 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 8,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.
Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на приобретение нового ŠKODA Superb по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 1,5 млн руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке от 12 до 36 месяцев (полный пакет документов) 8,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно), процентная ставка (два документа) 10,9%, при ПВ от 30%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер ОП (в процентном соотношении от стоимости автомобиля) составит: при сроке кредита 12 мес. 55%, при сроке кредита от 13 до 24 мес. 45%, при сроке кредита от 25 до 36 мес. 40%. Обеспечение по кредиту залог приобретаемого автомобиля. Условия предоставления кредита действительны на 01.07.2018г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. ww.vwbank.ru.