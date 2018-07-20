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Экс-адвокат Pussy Riot: У КПРФ нет права на пенсионный референдум
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Экс-адвокат Pussy Riot: У КПРФ нет права на пенсионный референдум 

Ридус 12 часов назад
Решение КПРФ провести всероссийский референдум по вопрсу повышения пенсионного возраста не выдерживает никакой критики с точки зрения юридического обоснования. Об этом в интервью «Ридусу» сообщила адвокат Виолетта Волкова, которая ранее представляла в суде интересы участниц группы Pussy Riot и общественного деятеля Сергея Удальцова.
«У КПРФ очень много хороших юристов. И если бы коммунисты с ними бы посоветовались, им бы сказали, что в законе прямо прописано, что вопросы, отнесенные к определенным органам государственной власти, решать с помощью референдума нельзя», — говорит Волкова.
Она полагает, что действия КПРФ относительно вопроса о повышения пенсионного возраста — это всего-навсего заигрывание с электоратом, а не реальное противодействие планам правительства.
Я думаю, что для КПРФ было бы логичнее действовать изнутри — в стенах Госдумы. А все заявления о референдуме отдают популизмом. Иначе зачем подогревать народные настроения относительно референдума, если у них все равно ничего не получится? — вопрошает юрист.
Напомним, что вчера Госдума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против — 102, один парламентарий воздержался.
Таким образом, с постепенным повышением пенсионного возраста россияне могут столкнуться уже в следующем году. В конечном итоге возраст выхода на пенсию должен составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
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