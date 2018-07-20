«Законодателям стоит учесть социальные опасения россиян»

«Мы видим, какой диссонанс в обществе вызвал внесенный правительством законопроект об изменении пенсионных параметров. Мы на комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов очень горячо и открыто обсуждали этот проект закона. Были представители разных общественных организаций, профсоюзы, Общественная палата . И мы видим, как много предложений идет по данному законопроекту.

При этом на комитете мы также обратили внимание на некоторые коллизии по получателям пенсии по случаю потери кормильца. Правительство заявляет, что это приведет к повышению пенсий, и мы в этом не сомневаемся. Но мы не видим этого пока в данном законопроекте.

Мы не видим, что будет заложено в проекте закона о бюджете. Поэтому принято правильное решение о продлении срока поступления поправок до 24 сентября. Это еще связано и с тем, что не все законодательные собрания регионов успели обсудить законопроект. Нам поступило 74 предложения от региональных заксобраний. У них будет еще возможность обсудить и внести поправки. И уже по итогам поступления поправок мы увидим, какой объем работы нужно сделать. Или понадобится общественное обсуждение, которое предлагалось на первом чтении исторического законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Я и все мои коллеги, голосовавшие в поддержку законопроекта, считаем, что законопроект сложный. Он вызывает огромную озабоченность. Но мы исходим из экономической целесообразности этого сложного решения. Мы думаем о будущем. Мы думаем о том, как работающие в будущем смогут обеспечивать объем пенсионных прав для людей, вышедших на пенсию.

Мы, конечно, все говорим, что стремимся к страховому принципу нашей пенсионной системы. Но на самом деле она солидарна. Те средства, которые поступают сейчас, поступают за счет работающих граждан, тратятся на обеспечение пенсионных прав, которые были заработаны ранее. При этом в объем пенсионных прав включаются и социальные пенсии, и другие категории, которые получают пенсии по социальным мотивам.

Решение по законопроекту сложное, и оно требует детального обсуждения. Мы слышали от правительства и обсуждали на площадке »Единой России» , что нужны дополнительные программы и дополнительные меры, связанные с занятостью людей предпенсионного возраста и молодежи. Поэтому хотелось бы в комплексе видеть эти решения, реализованные или в законодательстве, или в программах. Поэтому для обсуждения таких сложных вопросов должно быть достаточно времени, чтобы услышать все конструктивные мнения. И это не значит, что будет какой-то откат назад. Хотя, конечно, может, где-то и будет послабление, но следует исходить из такой вещи, что это решение направлено на сбалансирование экономической модели пенсионных прав. Поэтому откат назад следует очень хорошо просчитать.

Что такое пенсия? Пенсия — это поддержка со стороны государства тех людей, кто не может работать. Мы часто слышим: давайте сначала создадим рабочие места, а потом будем повышать пенсионный возраст. Но это работать не будет. Мы всегда будем сталкиваться с тем мнением, что, мол, раз рабочих мест не хватает, давайте пенсионный возраст не повышать, а снижать. Суть пенсии в том, чтобы поддержать тех людей, кто по своему возрасту или по своей профессии не может работать по причинам снижения своей трудоспособности. Это может быть связано или с инвалидностью, или с заболеванием, или с возрастными особенностями. Но если связывать пенсионную систему с наличием рабочих мест, мы так никогда не двинемся вперед.

Конечно, у людей есть опасения, что после 50-ти работу не найти. Но тогда государство должно найти механизмы, мотивирующие работодателей, или переобучать «возрастных» людей через государственные механизмы занятости, или же мотивировать через какие-то налоговые послабления. При этом есть такие возможности, чтобы тем, у кого большой стаж, выйти на пенсию на два года раньше. Может быть, стоит этот период «раздвинуть».

Конечно, нам, законодателям, стоит учесть социальные опасения россиян. Но надо понимать, что главная цель нового законопроекта — повышать пенсии на коэффициент выше инфляции. Не нужно увеличивать разное количество льготных периодов, чтобы снивелировать основную цель всех этих изменений.

Пенсионная гарантированность находится в мотивации работодателей, в действиях регионов по созданию новых рабочих мест, по привлечению инвестиций, по созданию новых возможностей для пенсионеров и для молодых. Может быть, стоит увеличивать пособия по безработице. Необходимо искать возможности повышения мотивации работодателей создавать рабочие места.

Конечно, в связи с новым законопроектом у людей в предпенсионном возрасте может возникнуть желание получить инвалидность. Но мы должны все-таки двигаться по разным направлениям. Поэтому шаг к изменению пенсионных параметров не должен быть окончательной точкой для выстраивания мотивационных рычагов для развития экономики. Надо думать о росте зарплат. Надо думать об отчислениях с зарплат. Когда бизнес выйдет из тени, объем пенсионных прав вырастет в разы. А это значит, что и объем пенсионных прав в будущем тоже увеличится. То есть, конечно, для нашего общества, для общего блага российской экономики важно, чтобы работодатели существовали вбелую».

Фото: kremlin.ru.