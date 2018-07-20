В бюджет Подмосковья за январь‑июнь 2018 года поступило свыше 500 млн рублей долга по НДФЛ

Более полумиллиарда рублей долга по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) поступило в бюджет Подмосковья по итогам взаимодействия с работодателями в первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

В Московской области продолжают работать межведомственные комиссии, заслушивающие работодателей, несвоевременно перечисляющих в бюджетную систему удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических лиц. В состав комиссий входят представители администраций муниципальных образований, органов прокуратуры , внутренних дел, службы судебных приставов, инспекций по труду.

«За первое полугодие текущего года на заседания комиссий были приглашены 1079 организаций, имеющих задолженность по перечислению НДФЛ. По результатам заслушиваний в территориальный бюджет Подмосковья перечислена задолженность по данному налогу в сумме 521,4 миллиона рублей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за данный период сотрудники ФНС выявили 10,9 тысячи работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимальной оплаты труда в Московской области или среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности. За январь-июнь 2018 года на комиссиях было заслушано 2,8 тысячи таких организаций.

«В результате 1572 работодателя повысили уровень заработной платы работников. Дополнительные поступления НДФЛ составили 88,6 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заключается в сообщении.