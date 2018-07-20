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Ямальские почтовики перешли на безнал. Терминалы появятся и в отдаленных селах
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Ямальские почтовики перешли на безнал. Терминалы появятся и в отдаленных селах 

ИА Север-Пресс 54 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
К концу года клиенты 79 ямальских отделений почтовой связи смогут оплатить услуги банковской картой. В рамках проекта по эквайринговому сопровождению Почты России отделения оснащают pos-терминалами, к концу года их будет более 130.
«Установка pos-терминалов имеет наибольшее значение для жителей отдаленных населенных пунктов Ямала, так как в них часто нет офисов обслуживания клиентов и не установлены банкоматы. После установки pos-терминалов в почтовых отделениях наблюдается рост реализации товаров и услуг в 1,5-2 раза. Также жителями востребована услуга снятия наличных с банковской карты на почте», — отметил директор ямальского филиала Почты России Виктор Степанов.
В отделениях почтовой связи с помощью pos-терминалов клиенты могут снимать наличные с банковских карт любого банка, а клиенты Почта Банка еще и вносить деньги. Почта банк не взимает комиссии за снятие наличных средств, но стоит учитывать, что банк клиента может устанавливать комиссию за их снятие в терминалах Почта банка. На долю малых городов и сельской местности сегодня приходится порядка 90% сети Почта Банка.
С созданием Почта Банка у Почты России появилась возможность обеспечить прием платежных карт в абсолютном большинстве своих отделений, в том числе находящихся в малых городах и сельской местности. Как сообщает пресс-служба ямальского филиала ведомства, работа по развитию эквайринговой сети Почта Банка будет продолжена.
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