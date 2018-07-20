Ещё
Более 60% обративших в службу занятости Подмосковья с начала 2018 года смогли найти работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 60% обративших в службу занятости Подмосковья с начала 2018 года смогли найти работу 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковную службу занятости с начала 2018 года обратились почти 47 тысяч человек, на данный момент в банке вакансий региона размещено более 53 тысяч объявлений о работе, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«С начала года обратилось в службу занятости 46837 человек, из них с начала года трудоустроилось 65,6% (30723 человека). В региональный банк вакансий с начала года 4459 работодателей заявили сведения о потребности в работниках», — говорится в сообщении.
Сейчас в банке Московской области более 53 тысяч вакансий, из которых 71,5% по рабочим специальностям.
РИАМО: последние новости
Топилин заявил, что рост пенсий в России обгонит инфляцию в два раза Клиенты Сбербанка и «Тинькоффа» смогут делать переводы по номеру телефона Федерация независимых профсоюзов России подготовила предложения по пенсионной реформе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии368
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец22
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России329
Тест: Азовское море или Черное?7
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение