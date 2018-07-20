Битва за процент. Эксперт о том, как остаться в плюсе, беря в долг

Основная статья расходов у среднестатистической российской семьи — это кредиты. Недавно Центробанк снизил ключевую ставку, кредиты стали дешевле. Но только для тех, кто брал займы с начала этого года, для остальных же процентные ставки остались прежними.

Но всё же есть возможность существенно уменьшить сумму платежей по старым кредитам. Банки активно предлагают клиентам пройти процедуру рефинансирования. Что это такое, разбирались « АиФ на Дону ».

Время — деньги

Самый простой способ сэкономить — кредит не брать. Но что если без него решить финансовые вопросы не получается? Заведующий кафедрой финансов и кредитов ЮФУ, доктор экономических наук, профессор Олег Свиридов раскрыл несколько секретов выгодного займа у крупных финансовых учреждений:

«Банки выдают кредиты под разные проценты. Чем меньше документов просит банк, тем выше ставка (так он страхуется, велик риск невозврата денег). Чтобы вам получить наименьший процент, нужно предоставить полный пакет документов для подтверждения своей кредитоспособности, доказать, что вы надёжный заёмщик. И уже на этом, учитывая сниженные проценты, можно сэкономить свои кровные».

Перед тем, как подписывать договор с банком, не поленитесь, сравните условия в разных финансовых учреждениях, советует Олег Свиридов. Конечно, придётся потратить время на походы по офисам, расчёт платежей, изучение условий, но потом ваш труд окупится с лихвой.

Выбирайте меньший срок. Известно, чем короче срок кредита, тем больше экономия благодаря меньшей переплате. К примеру, если брать заём в размере 100 тысяч рублей на один год под 12%, переплата составит 6 645 рублей, а если на два года — то 13 010 руб. Разница в два раза, как говорится, время — деньги.

Следующий значимый пункт — погашать долг досрочно. Ведь вначале заёмщик выплачивает проценты, и только потом гасится основной долг. Но если класть на счёт больше, чем ежемесячный платёж, уменьшается размер основного долга.

«Чем быстрее погашается кредит, тем быстрее можно избавиться от него. Но тут стоит читать условия договора. Некоторые банки не хотят, чтобы заявитель закрыл ссуду досрочно. Поэтому прописывают это условие в документе и за его нарушение учреждение берёт комиссию или взыскивает штраф, — делится профессор».

На чём можно сэкономить?

Практически все банки навязывают страхование имущества или транспорта, а иногда жизни и здоровья человека. В противном случае в выдаче средств могут отказать, либо повысить процентную ставку. А стоят услуги страхования недёшево. Если вы не смогли отказаться от навязанной услуги, то есть мизерный шанс вернуть деньги за неё.

По закону сумму, потраченную на страховку, можно вернуть в течение 5-14 дней после подписания кредитного договора. Достаточно просто написать заявление об отказе от страховки. После этого срока, возврат почти невозможен.

«Мне удалось вернуть 10 тысяч рублей за страхование жизни и здоровья после получения кредита. Прочитав в документе, что можно отказаться от страховки в течение 14 дней после подписания, я тут же пошла в банк и расторгла договор. Конечно, сотрудникам это не понравилось. А я сэкономила», — делится опытом ростовчанка Нина Соколова

Внимательно читайте условия кредитования! Возможно, в документе предусмотрен невозврат страховой премии, даже после расторжения договора.

Вы должны скрупулёзно ознакомиться со всеми деталями предоставления займа.

Олег Свиридов приводит пример: «Бывает, что при первом рассмотрении процент по кредиту маленький, вроде бы выгодный.

Но потом вас заставляют застраховать жизнь, имущество, добавляются ещё ка­кие-то суммы за открытие или обслуживание счёта. И в итоге ваши ежемесячные платежи будут высокими, а дешевизна кредита „дутая“.

Расплатиться со старыми долгами

Сейчас кредиты подешевели. Для сравнения, ставка по потребительскому кредиту два года назад была 24%, а сейчас она снижена до 11%. Разница существенная. Поэтому есть смысл подумать о рефинансировании, тем более, что банки сами предлагают такую услугу.

По сути это новый кредит, но в другом банке на более выгодных условиях, его цель — погасить прежний. Схема простая: после заключения договора новый банк самостоятельно погашает ваш старый долг. Теперь вы рассчитываетесь только по новым процентам.

Рефинансировать можно сразу несколько кредитов, объединив их в один, в том числе потребительский, авто, кредитную карточку или ипотеку.

»Рефинансирование удобно, если вы планируете снизить ежемесячный платёж или уменьшить срок долга. Если вам отказывают, вы можете обратиться в другие банки, которые желают приманить нового платёжеспособного клиента. Ставка каждый раз меняется, сегодня она такая, завтра может ещё снизиться. Поэтому заёмщики могут этими вещами воспользоваться», — утверждает доктор экономических наук.

Да, придётся снова собирать необходимый пакет документов. Но оно того стоит. Люди экономят на этом десятки тысяч, а иногда (в случае с ипотекой) и сотни тысяч. Однако этот вид банковского продукта подойдёт не всем.

Забудьте о рефинансировании, если у вас есть просроченная задолженность. Не стоит также пытаться пересмотреть условия вашего текущего кредита, если его осталось выплачивать меньше года, ведь проценты по нему вы уже отдали банку.