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АТОР сообщил о массовых обращениях клиентов «Натали Турс» к юристам
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АТОР сообщил о массовых обращениях клиентов «Натали Турс» к юристам 

Rambler News Service 4 часа назад
«Количество обращений пострадавших туристов „Натали Турс“ за консультациями в Правовую службу АТОР уже превышает несколько десятков в день», — говорится в сообщении АТОР.
«Все обращающиеся за помощью туристы интересуются только судебными перспективами возврата денежных средств за несостоявшийся или сорванный отдых по вине туроператора. Многие из них уже написали заявления на возврат средств в свои турагентства, некоторые — побывали и в офисе туроператора, однако надежд на возврат денег в связи с молчанием туропепратора о возможных сроках таких возвратов они уже не питают», — заявила глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
В начале июля туроператор «Натали Турс» сообщил об аннуляции подтвержденных путевок на период с 4 июля по 30 сентября. При этом компания не объявила о приостановке деятельности.
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