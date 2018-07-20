Представитель ЦБ: банк обязан вернуть клиенту списанные без его согласия деньги

Банк должен вернуть средства клиенту по трансакциям, совершенным без его согласия, сказал в интервью «Коммерсанту» и. о. главы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев . И в том случае, когда банк не дозвонился до клиента и в итоге спустя два дня деньги ушли мошенникам, деньги тоже получится вернуть, подтвердил он.

«В этом случае для физлиц работают нормы статьи 9 закона 161-ФЗ, которая прямо обязывает банк возвращать средства клиенту по трансакциям, совершенным без его согласия. Когда закон был еще проектом, он дважды проходил комиссию по кодификации при президенте РФ для того, чтобы убедиться: права граждан не нарушены. И дважды мы подробно объясняли, что в конструкции этого законопроекта в совокупности с иными законодательными актами — ГК, законом о национальной платежной системе, иными документами — мы даем гражданам даже дополнительные гарантии», — пояснил Сычев. Он подчеркнул, что Банк России будет контролировать, как банки исполняют эту норму закона. Для этого изменена соответствующая форма отчетности, добавил он.

Как сообщалось, Госдума в июне приняла закон, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, который позволит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.

Документ законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В случае выявления таких признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить совершение операции либо заявить о ее незаконности.

Банк России установит признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента и разместит их на своем официальном сайте.

Когда несанкционированная операция совершена со счета компании — ситуация другая. Здесь получатель денежных средств должен в течение пяти дней представить в банк-получатель документы, подтверждающие, что средства предназначались именно ему.

«До появления этой нормы у банка получателя не было законных оснований вернуть законному владельцу средства, неправомерно выведенные с его счета, однако с сентября, когда закон вступит в силу, они появятся», — сказал представитель ЦБ.

Спорные ситуации, когда отправитель средств говорит об атаке, а получатель представляет документы, будут разрешаться в суде, добавил Сычев.