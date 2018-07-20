Квартиры в Праге становятся недоступными для местных жителей

Второй по величине разрыв между доходами домохозяйств и ценами на квартиры наблюдается в Брно , где средняя стоимость жилья составляет — около 13 среднегодовых окладов. Стоимость жилья в Праге и Брно вынудила некоторых людей переехать в соседние регионы, что также привело к росту цен. В районах Прага-Запад (Praha-západ) и Прага-Восток (Praha-východ) цена квартиры примерно в 11 раз превышает среднюю годовую заработную плату в Центральной Чехии , сообщает Prague.tv.

Жилье в окрестностях Брно в девять раз больше местной средней годовой зарплаты. Но это не относится ко всей стране. В экономически депрессивных районах, таких как Карвина, Дечин, Мост, Соколов, Усти-над-Лабем или Хомутов, средняя цена квартиры всего в 2,6 — 3,4 раза превышает годовой валовой доход.

ČNB ужесточил правила ипотеки: с октября максимальный ежемесячный платеж по ипотеке не может превышать 45% от чистой заработной платы заявителя. Сумма жилищного займа будет ограничена девятикратным чистым годовым доходом.

Анализ Ekonom показывает, что людям со средней заработной платой в Праге, Брно, Оломоуце, Градце Кралове или Пльзене будет очень сложно получить ипотеку. Ситуация получше в Пардубице, Злине, Угерске Градиште и Младе Болеславе. Однако цифры являются лишь ориентиром и основаны на ценах на двуспальные квартиры площадью от 45 до 65 квадратных метров, которые являются наиболее популярными, по словам застройщиков.

По сравнению с 2017 годом, стоимость самого дешевого жилья увеличилась в 81 из 100 крупнейших городов Чехии. В шести муниципалитетах цена застопорилась и несколько снизилась в 13. Самый высокий рост средних цен на жилье наблюдается в последние годы в Праге. А вот интерес россиян к Карловым Варам в последние годы стремительно падает.