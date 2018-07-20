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Артемий Лебедев высказался по теме пенсионных изменений
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Артемий Лебедев высказался по теме пенсионных изменений 

Газета.Ru 2 часа назад
Дизайнер Артемий Лебедев вступил в дискуссию по теме пенсионных изменений.
По его мнению, «не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что надо обязательно поднимать пенсионный возраст, иначе пупок развяжется».
Лебедев приводит следующие данные:
"147 млн человек — население России, 86 млн человек — трудоспособное население, 71 млн человек — реальное число занятых, 48 млн человек — официально трудоустроены и платят налоги, 42,7 млн человек — количество пенсионеров".
"Когда придумывали пенсионный возраст (в конце 1920-х), средняя продолжительность жизни в России была около 40 лет. Сейчас средняя продолжительность 72 года", — констатитирует Лебедев.
"Почему каждый работающих должен тащить на себе по пенсионеру? — задается он вопросом. — Пока работается — пусть работают".
"Всегда считал пенсионеров нахлебниками и халявщиками. Они гирей висят на ногах экономики, — уверен он. — Лучшим решением было бы привязать пенсионный возраст к средней продолжительности жизни. Дожил до овертайма — ладно, вот тебе копеечка".
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