Артемий Лебедев высказался по теме пенсионных изменений

Дизайнер Артемий Лебедев вступил в дискуссию по теме пенсионных изменений.

По его мнению, «не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что надо обязательно поднимать пенсионный возраст, иначе пупок развяжется».

Лебедев приводит следующие данные:

"147 млн человек — население России , 86 млн человек — трудоспособное население, 71 млн человек — реальное число занятых, 48 млн человек — официально трудоустроены и платят налоги, 42,7 млн человек — количество пенсионеров".

"Когда придумывали пенсионный возраст (в конце 1920-х), средняя продолжительность жизни в России была около 40 лет. Сейчас средняя продолжительность 72 года", — констатитирует Лебедев.

"Почему каждый работающих должен тащить на себе по пенсионеру? — задается он вопросом. — Пока работается — пусть работают".

"Всегда считал пенсионеров нахлебниками и халявщиками. Они гирей висят на ногах экономики, — уверен он. — Лучшим решением было бы привязать пенсионный возраст к средней продолжительности жизни. Дожил до овертайма — ладно, вот тебе копеечка".