За полгода подмосковные приставы взыскали долгов за услуги ЖКХ на более чем 900 млн рублей

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Подмосковные судебные приставы за первое полугодие взыскали долги за услуги ЖКХ на 900 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области.

"Несмотря на то, что взыскание задолженностей в фонды ЖКХ входит в число самых проблемных исполнительных производств, в Московской области с начала года взыскано долгов за коммунальные платежи 937 млн 323 тыс. рублей, — привели в пресс-службе слова главного судебного пристава Подмосковья Николая Коновалова . — Еще на 1,5 млрд рублей мы направили работодателям постановлений об удержании из заработной платы должников".

Кроме того, по его словам, по итогам проведенных совместных рейдов к должникам управляющие компании отозвали исполнительные листы на сумму 148 млн рублей — граждане сами начали гасить имевшиеся долги либо заключали соглашение о рассрочке выплат.

Плановые рейды к должникам совместно с представителями администраций и управляющих компаний проводятся во всех районах Московской области. «Жесткие санкции, согласно действующему законодательству, применяются только к злостным неплательщикам, ставшим проблемой не только государства, но и зачастую для своих добросовестных соседей», — отметили в УФССП.

Рейды по квартирам должников за коммунальные услуги — крайняя мера, поскольку неплательщику предоставляется возможность добровольно исполнить свои обязательства. Сначала его предупреждают по телефону, что в случае неоплаты ему отключат свет, воду, газ и т. д., но если убеждения не подействовали, то присылают досудебную претензию, в которой указывают сумму и срок оплаты. Только после этого приставы могут применить к неплательщикам санкции. Им может грозить административная и уголовная ответственность, взыскание исполнительского сбора (7% от суммы долга) и расходы по совершению исполнительных действий, приставы вправе наложить арест и на банковские счета должника, его имущество или обратить взыскание на зарплату или пенсию должника.