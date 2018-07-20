К 2021 году ставка адвокатов по назначению вырастет до 1,5 тыс. рублей 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минюст России предлагает поэтапно увеличить базовую ставку адвокатов по назначению с 550 рублей до 1,5 тыс. рублей в день к 2021 году. Как сообщается на сайте министерства, подготовлен соответствующий проект постановления правительства РФ.
"Проектом постановления предлагается проводить ежегодное поэтапное, начиная с 2019 года, увеличение базовой ставки оплаты труда адвокатов, участвующих в делах по назначению дознавателей, следователей или суда, и к 2021 году увеличить базовую ставку оплаты труда адвоката по назначению до 1 500 рублей", — говорится в сообщении Минюста.
Сейчас размер оплаты труда адвоката по назначению за один рабочий день составляет не менее 550 рублей. Проект постановления подготовлен во исполнение поручения президента РФ и направлен на исполнение публичных обязательств РФ в части реализации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно.