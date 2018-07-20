К 2021 году ставка адвокатов по назначению вырастет до 1,5 тыс. рублей

"Проектом постановления предлагается проводить ежегодное поэтапное, начиная с 2019 года, увеличение базовой ставки оплаты труда адвокатов, участвующих в делах по назначению дознавателей, следователей или суда, и к 2021 году увеличить базовую ставку оплаты труда адвоката по назначению до 1 500 рублей", — говорится в сообщении Минюста.