Застройщикам придется отвечать рублем за непроданные квартиры

По мнению строителей, нововведение едва ли заставит застройщиков ускорить продажи.

С этого года все непроданные квартиры застройщиков будут облагаться налогом на имущество организаций в размере до 2% от кадастровой стоимости объекта.

По информации правительства республики, в Карелии сегодня на рынке недвижимости предложение превышает спрос. По мнению строителей, нововведение едва ли заставит застройщиков ускорить продажи, наоборот, новые затраты могут лечь дополнительной нагрузкой на стоимость квадратного метра.

Изменения, согласно которым застройщик обязан регистрировать непроданные квартиры в качестве объекта собственности и платить за них налог на имущество организаций по кадастровой стоимости, были внесены в Налоговый кодекс РФ ранее. Однако сроки и конкретные механизмы реализации принимаются субъектами России.

Общественный Совет по вопросам строительства при Минстрое было отмечено, чтобы минимизировать финансовую нагрузку карельских застройщиков, необходимо предусмотреть изменения в закон, касающиеся отсрочки по уплате налога. Отмечается, что в ряде регионов установлены двухлетние налоговые каникулы.

По мнению руководителя Минстроя региона Олега Ермолаева, одной из мер совершенствования закона может стать уменьшение ставки.