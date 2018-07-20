Финансовый супермаркет «Ваш Финансовый Помощник»

Продукты компании — все для клиентов

«ВФП» — финансовый супермаркет, под которым подразумевается новый формат взаимодействия с клиентами. С его помощью банковские услуги становятся доступными для каждого человека. Рассмотрим основные продукты компании.

Оплата коммунальных платежей — актуальная услуга, которой пользуется огромное количество клиентов. В офисе компании можно оплатить коммунальные платежи без очередей. На это требуется всего несколько минут. Такой важный момент по достоинству оценивают занятые люди и пенсионеры. Также при оплате коммунальных взносов не нужно оплачивать комиссию. Поэтому обеспечивается экономия семейного бюджета.

Сбережения по ставке — уникальный продукт для тех, кто хочет получать доход от 19% годовых. Проценты выплачиваются наличными в офисе или на карточку банка. Чтобы получать стабильные доходы, нужно выбрать одну из предложенных программ. К примеру, «Накопительная программа», в ходе которой проценты выплачиваются в конце установленного срока (730 дней). Также можно отдать предпочтение пенсионной программе. В таком случае деньги выдаются через 367 дней. Алгоритм работы простой: клиент подписывает договор, вносит денежные средства в кассу и получает доход.

Оформление кредитов — сотрудники организации принимают заявки на оформление разных видов займов. Это может быть получение кредита под залог недвижимости, рефинансирование кредита, получение денег на развитие бизнеса. В каждом случае специалисты центра предоставляют консультации и оперативно оформляют заявки. Они подбирают оптимальные решения для клиентов. Например, займ на 7 лет, оформление кредита на 500000 рублей.

Переводы денежных средств — востребованная услуга, для которой характерны значимые преимущества. Это абсолютная безопасность и надежность, актуальный курс конвертации денег, выдача наличных без комиссии. «Ваш Финансовый помощник» осуществляет денежные переводы за пару минут. Клиенты отслеживают статус денежного перевода в онлайн-режиме и получают СМС-сообщение о поступлении денег. Это удобные функции, благодаря которым все находится под контролем.

Открытие расчетного счета без посещения банка — услуга для тех, кого интересует расчетно-кассовое обслуживание. Компания «ВФП» сотрудничает с Альфа-банком . Это надежная финансово-кредитная организация. Она 28 лет ведет успешную деятельность на рынке. За это время банк расширил базу клиентов до 14 млн человек и приобрел хорошую репутацию. При сотрудничестве с «ВФП» можно открыть расчетный счет без визита в финансово-кредитное учреждение. Также предусматриваются и другие возможности: управление счетом с помощью интернет-банка, быстрый выпуск карты, осуществление налоговых и бюджетных платежей.

Гарантии для бизнеса — инновационный продукт, с помощью которого обеспечивается оценка успешности сделки, отстаиваются интересы клиента на высоком уровне, разрабатывается конкретный план действий. «ВФП» напрямую сотрудничает с надежными и честными банками. Поэтому клиенты пользуются качественными услугами и не переплачивают деньги. Успешность сделки анализируется за один час. Это минимизирует временные затраты.

Овердрафт — получение денежных средств под проценты из запасного кошелька. Максимальная сумма овердрафта составляет 10 млн рублей. Такая услуга подключается за час. Для этого не требуются финансовые документы и поручительство. Клиенты могут контролировать операции в онлайн-режиме. Для этого существует личный кабинет. В нем можно найти всю интересующую информацию.

В чем преимущества ООО «Ваш Финансовый помощник»?

У компании много плюсов:

Работа 365 дней в году — финансовый супермаркет функционирует без выходных. Поэтому в любое время клиент может совершать банковские операции и получать информацию о состоянии своих счетов.