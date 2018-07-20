Финансовый супермаркет «Ваш Финансовый Помощник» 

Продукты компании — все для клиентов
«ВФП» — финансовый супермаркет, под которым подразумевается новый формат взаимодействия с клиентами. С его помощью банковские услуги становятся доступными для каждого человека. Рассмотрим основные продукты компании.
Оплата коммунальных платежей — актуальная услуга, которой пользуется огромное количество клиентов. В офисе компании можно оплатить коммунальные платежи без очередей. На это требуется всего несколько минут. Такой важный момент по достоинству оценивают занятые люди и пенсионеры. Также при оплате коммунальных взносов не нужно оплачивать комиссию. Поэтому обеспечивается экономия семейного бюджета.
Сбережения по ставке — уникальный продукт для тех, кто хочет получать доход от 19% годовых. Проценты выплачиваются наличными в офисе или на карточку банка. Чтобы получать стабильные доходы, нужно выбрать одну из предложенных программ. К примеру, «Накопительная программа», в ходе которой проценты выплачиваются в конце установленного срока (730 дней). Также можно отдать предпочтение пенсионной программе. В таком случае деньги выдаются через 367 дней. Алгоритм работы простой: клиент подписывает договор, вносит денежные средства в кассу и получает доход.
Оформление кредитов — сотрудники организации принимают заявки на оформление разных видов займов. Это может быть получение кредита под залог недвижимости, рефинансирование кредита, получение денег на развитие бизнеса. В каждом случае специалисты центра предоставляют консультации и оперативно оформляют заявки. Они подбирают оптимальные решения для клиентов. Например, займ на 7 лет, оформление кредита на 500000 рублей.
Переводы денежных средств — востребованная услуга, для которой характерны значимые преимущества. Это абсолютная безопасность и надежность, актуальный курс конвертации денег, выдача наличных без комиссии. «Ваш Финансовый помощник» осуществляет денежные переводы за пару минут. Клиенты отслеживают статус денежного перевода в онлайн-режиме и получают СМС-сообщение о поступлении денег. Это удобные функции, благодаря которым все находится под контролем.
Открытие расчетного счета без посещения банка — услуга для тех, кого интересует расчетно-кассовое обслуживание. Компания «ВФП» сотрудничает с Альфа-банком. Это надежная финансово-кредитная организация. Она 28 лет ведет успешную деятельность на рынке. За это время банк расширил базу клиентов до 14 млн человек и приобрел хорошую репутацию. При сотрудничестве с «ВФП» можно открыть расчетный счет без визита в финансово-кредитное учреждение. Также предусматриваются и другие возможности: управление счетом с помощью интернет-банка, быстрый выпуск карты, осуществление налоговых и бюджетных платежей.
Гарантии для бизнеса — инновационный продукт, с помощью которого обеспечивается оценка успешности сделки, отстаиваются интересы клиента на высоком уровне, разрабатывается конкретный план действий. «ВФП» напрямую сотрудничает с надежными и честными банками. Поэтому клиенты пользуются качественными услугами и не переплачивают деньги. Успешность сделки анализируется за один час. Это минимизирует временные затраты.
Овердрафт — получение денежных средств под проценты из запасного кошелька. Максимальная сумма овердрафта составляет 10 млн рублей. Такая услуга подключается за час. Для этого не требуются финансовые документы и поручительство. Клиенты могут контролировать операции в онлайн-режиме. Для этого существует личный кабинет. В нем можно найти всю интересующую информацию.
В чем преимущества ООО «Ваш Финансовый помощник»?
У компании много плюсов:
Работа 365 дней в году — финансовый супермаркет функционирует без выходных. Поэтому в любое время клиент может совершать банковские операции и получать информацию о состоянии своих счетов.
Решается вопрос о размере ставки экологического сбора на стеклотаруМинприроды РФ предложило ставки экологического сбора на стеклянную упаковку (группа 52) на 2019 год. После чего цифры были рассчитаны сотрудниками Департамента стеклянной тары Стеклосоюза России (ССР), которые пришли к выводу, что предложенные ставки дискриминируют производителей тары из стекла. В. Осипов, президент ССР, рассказал, что ставка на упаковку из других материалов в десять раз ниже, чем на стеклянную. Это заставит производителей готовой продукции, использующих в своем производстве стеклотару, выбирать альтернативные виды упаковки, что напрямую отразится на работе предприятий, выпускающих тару из стекла. Он отметил также, что стекло, и в том числе стеклобой, на сто процентов перерабатываемый материал, и задача Минприроды привлечь регионы к организации раздельного сбора отходов. Иначе экосбор останется просто налогом и цель не будет достигнута.