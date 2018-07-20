Нижегородцы смогут воспользоваться безналичным расчетом еще на шести маршрутах

Жители областного центра смогут оплатить свой проезд по карте еще на шести коммерческих маршрутах. Расчет можно будет осуществить с помощью бесконтактной банковской карты или транспортной карты с электронным кошельком, сообщает пресс-служба компании «Ситикард».

В сообщении уточняется, что безналичный расчет будет доступен на маршрутах № 14, 39, 63, 79, 89 и 92. Стоимость поездки составит 28 рублей, так же, как и при наличном расчете. В пресс-службе уточняют — бесплатные пересадки на указанных маршрутах пока действовать не будут.

В настоящий момент оплатить свой проезд с помощью карты можно на коммерческих маршрутах № 46, 76, 71, 87, 210, 315 и 318. На маршруте № 210 к оплате принимают все виды транспортных карт с городскими тарифами.

Напомним, полностью автоматизировать систему оплаты проезда в регионе планируется к 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в областной закон были приняты депутатами Нижегородского заксобрания в феврале текущего года.

Фото:pixabay.com