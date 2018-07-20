Растет спрос на кредитные карты со стороны пенсионеров

Доля россиян старше 60 лет, которые оформили кредитки в банках. Еще пять лет назад банки не очень охотно давали займы старшему поколению, опасаясь проблем с их платежеспособностью, пишут "Известия" . Теперь же в связи с ростом финансовой грамотности у пенсионеров кредитные организации, наоборот, конкурируют за них. В 1-м квартале доля пенсионеров, которые оформили кредитные карты в банках, выросла с 5% до 8%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом доля получивших кредитные карты россиян моложе 60 лет упала с 95% до 92%.

В январе-апреле выдача кредитов клиентам в возрасте 50–59 лет выросла на 37%, а клиентам старше 60 лет — на 45%, рассказали газете в ВТБ . Клиентская активность в этом сегменте увеличилась, и банки борются за таких заемщиков, расширяя набор услуг для активных пенсионеров, подчеркнули в кредитной организации.

Сбербанке зафиксировали активное использование людьми старшего поколения кредитных карт и стабильный ежегодный прирост клиентов в этом сегменте. При этом в топ-5 популярных покупок — продукты, медицинские товары, товары для дома, ремонта, мото— и автопродукция.

Одновременно банки увеличивают и кредитные лимиты по картам пенсионеров. В "Русском стандарте" за январь–апрель общая сумма лимитов по кредиткам клиентов старше 60 лет выросла вдвое, рассказали «Известиям» в банке. Пенсионеры проявляют интерес и к кредитам наличными на фоне роста финансовой грамотности, пояснили в кредитной организации.

При этом клиенты пенсионного возраста относятся к низкорисковой категории заемщиков, соответственно процент одобрения по ним выше среднего, добавили в «Русском стандарте».

По словам гендиректора SmartCredit Фариды Валуевой, тренд на увеличение доли пенсионеров среди заемщиков прослеживается очень четко. Она добавила, что, по ее подсчетам, в последние несколько лет доля россиян пенсионного возраста, которые обратились за кредитами, выросла до 10–11%, ранее она не превышала 5–6%. При этом заемщики среднего возраста, которые всегда были основной категорией с долей минимум в 55%, сдают позиции.

Рост спроса на кредиты со стороны пенсионеров говорит об их готовности вести активную социальную жизнь в старшем возрасте.