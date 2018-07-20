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Отозвана лицензия у еще одного ростовского банка
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Отозвана лицензия у еще одного ростовского банка 

Деловое сообщество 5 часов назад
Центробанк РФ отозвал лицензию у «Южного регионального банка», который базируется в Ростове-на-Дону. Это следует из материалов, опубликованных на портале регулятора.
Причиной такого шага стало то, что деятельность финансовой организации, по мнению ЦБ, характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы, а также негативной деловой репутации руководства кредитной организации. Также Центробанк обратил внимание на выполнение нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Ранее к «Южному региональному банку» неоднократно применялись надзорного реагирования, в том числе это были и ограничения на прием вкладов.
По состоянию на 1 июля текущего года активы «Южного регионального банка» составляют 539 млн руб. По этому показателю он занимал 487-е место в стране. Собственник финансовой организации — Татьяна Анисимова. Филиалы ЮРБ работают в Москве и Санкт-Петербурге.
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