Отозвана лицензия у еще одного ростовского банка

Причиной такого шага стало то, что деятельность финансовой организации, по мнению ЦБ, характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы, а также негативной деловой репутации руководства кредитной организации. Также Центробанк обратил внимание на выполнение нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Ранее к «Южному региональному банку» неоднократно применялись надзорного реагирования, в том числе это были и ограничения на прием вкладов.