ООО «Костромаселькомбанк» предлагает потребительские кредиты для физических лиц под ставку от 12% годовых

Можно взять сумму от 50 тысяч до 3 миллионов рублей на любые цели, не связанные с бизнесом. Деньги наличными выдадут под залог имущества или поручительство. Срок выплаты кредита — от 3 до 36 месяцев.

У кредита от «Костромаселькомбанка» есть масса преимуществ:

Привлекательная процентная ставка без комиссий*.

Возможность составления удобного графика погашения кредита.

Возможность досрочного погашения кредита, в соответствии с действующим законодательством.

Согласование с клиентом удобного способа погашения кредита.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

* возможны дополнительные расходы, связанные с регистрацией договора залога и страхования предмета залога (сумма устанавливается действующим законодательством РФ ).

Требования к заемщику:

Минимальный возраст — от 21 года. Максимальный возраст — до 70 лет.

Заемщик должен быть гражданином России

Иметь постоянную регистрацию в регионе местонахождения банка

Необходимо наличие постоянного подтвержденного источника дохода

Отсутствие негативной кредитной истории.

Узнать перечень необходимых документов, можно узнать по телефону 49-07-07.

Адрес — ул. Калиновская, 36. Экскаваторщиков 26 и Профсоюзная, 3 — дополнительные офисы.