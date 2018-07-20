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ООО «Костромаселькомбанк» предлагает потребительские кредиты для физических лиц под ставку от 12% годовых
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ООО «Костромаселькомбанк» предлагает потребительские кредиты для физических лиц под ставку от 12% годовых 

k1news.ru 5 часов назад
Фото: k1news.ru
Можно взять сумму от 50 тысяч до 3 миллионов рублей на любые цели, не связанные с бизнесом. Деньги наличными выдадут под залог имущества или поручительство. Срок выплаты кредита — от 3 до 36 месяцев.
У кредита от «Костромаселькомбанка» есть масса преимуществ:
Привлекательная процентная ставка без комиссий*.
Возможность составления удобного графика погашения кредита.
Возможность досрочного погашения кредита, в соответствии с действующим законодательством.
Согласование с клиентом удобного способа погашения кредита.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
* возможны дополнительные расходы, связанные с регистрацией договора залога и страхования предмета залога (сумма устанавливается действующим законодательством РФ).
Требования к заемщику:
Минимальный возраст — от 21 года. Максимальный возраст — до 70 лет.
Заемщик должен быть гражданином России
Иметь постоянную регистрацию в регионе местонахождения банка
Необходимо наличие постоянного подтвержденного источника дохода
Отсутствие негативной кредитной истории.
Узнать перечень необходимых документов, можно узнать по телефону 49-07-07.
Адрес — ул. Калиновская, 36. Экскаваторщиков 26 и Профсоюзная, 3 — дополнительные офисы.
Лицензия Банка России №1115
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