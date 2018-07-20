АСВ: выплаты вкладчикам Тагилбанка и Южного Регионального Банка начнутся не позднее 3 августа

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения по вкладам.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 июля 2018 года», — отмечается в релизе.

В АСВ напомнили, что возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Не компенсированная страховкой сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).