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Нижегородское «Торпедо» погасит долги за три года
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Нижегородское «Торпедо» погасит долги за три года 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом 19 июля, в четверг, на заседании комитета Заксобрания по бюджету и налогам, заявил исполнительный директор автозаводского клуба Сергей Малюхин,
По его словам, в настоящее время кредиторская задолженность сократилась до 400 млн рублей за счет погашения долгов по зарплате и налогам, которые составляли 80 млн рублей.
Как отметил Малюхин, разработана программа финансового оздоровления клуба, согласно которой задолженность к концу текущего года должна сократиться до 300 млн рублей. В ее рамках будут повышены доходы клуба за счет капитализации игроков и их продажи в другие команды, организована работа коммерческой службы, введен электронный документооборот и увеличена выручки от продаж билетов и абонементов.
К 2020 году клуб должен перейти в режим прибыльности, а к 2021-2023 годам доля собственных доходов в структуре клуба должна, согласно требованию КХЛ, составить не менее 25%.
Ранее сообщалось, что Сватковский исключил банкротство нижегородского «Торпедо».
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