Нижегородское «Торпедо» погасит долги за три года

Об этом 19 июля, в четверг, на заседании комитета Заксобрания по бюджету и налогам, заявил исполнительный директор автозаводского клуба Сергей Малюхин,

По его словам, в настоящее время кредиторская задолженность сократилась до 400 млн рублей за счет погашения долгов по зарплате и налогам, которые составляли 80 млн рублей.

Как отметил Малюхин, разработана программа финансового оздоровления клуба, согласно которой задолженность к концу текущего года должна сократиться до 300 млн рублей. В ее рамках будут повышены доходы клуба за счет капитализации игроков и их продажи в другие команды, организована работа коммерческой службы, введен электронный документооборот и увеличена выручки от продаж билетов и абонементов.

К 2020 году клуб должен перейти в режим прибыльности, а к 2021-2023 годам доля собственных доходов в структуре клуба должна, согласно требованию КХЛ, составить не менее 25%.

Ранее сообщалось, что Сватковский исключил банкротство нижегородского «Торпедо».