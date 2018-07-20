Россияне сократили повседневные расходы 

Летний сезон позволил россиянам сократить свои повседневные расходы. Однако на продукты граждане тратят больше. Данные исследования «Ромир» приводит РИА «Новости».
Эксперты пояснили, что с учетом инфляции траты семей за месяц уменьшились на 3,7%. При этом расходы на продукты в июне оказались больше, чем в мае — на 2,4%.
Потребительская активность снизилась в июне, так как горожане едут за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок. Некоторые из них отправляются в отпуск. Самыми экономными стали граждане со средними доходами.
Траты домохозяйств за июнь снизились во всех регионах России, кроме Урала. Больше всего — на юге России — на 8,8%.
Ранее два российских предпринимателя сравнили прожиточный минимум в Москве и Кремниевой долине. Для удобства выделили три категории: выживание, средний и комфортный уровни. В цифрах разбирался «360».