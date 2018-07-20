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Россияне сократили повседневные расходы
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Россияне сократили повседневные расходы 

360tv.ru 55 минут назад
Летний сезон позволил россиянам сократить свои повседневные расходы. Однако на продукты граждане тратят больше. Данные исследования «Ромир» приводит РИА «Новости».
Эксперты пояснили, что с учетом инфляции траты семей за месяц уменьшились на 3,7%. При этом расходы на продукты в июне оказались больше, чем в мае — на 2,4%.
Потребительская активность снизилась в июне, так как горожане едут за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок. Некоторые из них отправляются в отпуск. Самыми экономными стали граждане со средними доходами.
Траты домохозяйств за июнь снизились во всех регионах России, кроме Урала. Больше всего — на юге России — на 8,8%.
Ранее два российских предпринимателя сравнили прожиточный минимум в Москве и Кремниевой долине. Для удобства выделили три категории: выживание, средний и комфортный уровни. В цифрах разбирался «360».
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