Россияне сократили повседневные расходы

Летний сезон позволил россиянам сократить свои повседневные расходы. Однако на продукты граждане тратят больше. Данные исследования «Ромир» приводит РИА «Новости»

Эксперты пояснили, что с учетом инфляции траты семей за месяц уменьшились на 3,7%. При этом расходы на продукты в июне оказались больше, чем в мае — на 2,4%.

Потребительская активность снизилась в июне, так как горожане едут за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок. Некоторые из них отправляются в отпуск. Самыми экономными стали граждане со средними доходами.

Траты домохозяйств за июнь снизились во всех регионах России , кроме Урала. Больше всего — на юге России — на 8,8%.