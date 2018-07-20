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Россияне начали активно экономить
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Россияне начали активно экономить 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Жители России в июне сокращали свои ежедневные расходы, подсчитал исследовательский холдинг «Ромир».
Авторы исследования рассчитали индекс потребительской активности (ИПА) — показатель, отражающий динамику потребления товаров повседневного спроса. По итогам июня он снизился на 4,2 процента. С поправкой на официальную инфляцию, которая в этом месяце составила 0,5 процента, падение индекса составило 3,7 процента. Именно на столько стали меньше тратить россияне в целом по стране.
Отмечается, что у такого снижения есть и сезонные причины. Многие люди переезжают на лето за город, сокращая траты на повседневные покупки, или же отправляются в отпуск. Похожая тенденция отмечалась год назад. С тех пор показатель ИПА вырос на 0,6 процента.
Траты россиян снижались практически по всей России. Больше всего на юге страны — на 8,8 процента. Затем следуют Сибирь и Дальний Восток (4,8 процента), центральная часть (3,7 процента), Северо-Запад (2,8 процента), Поволжье (2,3 процента).
Единственным регионом, в котором индекс потребительской активности в июне вырос, стал Урал. Там траты жителей увеличились сразу на пять процентов.
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