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Россияне стали больше тратить на продукты
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Россияне стали больше тратить на продукты 

Вести Экономика 20 июля 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика» В июне повседневные расходы россиян, с учетом инфляции, сократились на 3,7%. При этом расходы на продукты оказались выше, чем в мае.
Фото: Pxhere
Снижение индекса потребительской активности эксперты холдинга «Ромир» объясняют сезонным фактором. Жители городов, перебравшиеся на лето за город, делают меньше повседневных покупок. Многие, опять же, уезжают в отпуск: то есть, по магазинам они не ходят.
Серьезнее всего сократились траты домохозяйств на юге России — на 8,8%. В центральной части страны показатель снизился на 3,7%, на Северо-Западе — на 2,8%, в Поволжье — на 2,3%. Жители Сибири и Дальнего востока уменьшили расходы на 4,8%. Исключением стал Урал — там расходы населения увеличились на 5%.
При этом, несмотря на общее сокращение расходов, траты россиян на продукты в июне увеличились, по сравнению с маем, на 2,4%, отмечается в исследовании «Ромира».
"Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они резко — на 7,2% — уменьшили свои траты относительно мая. Люди с высокими доходами сократили затраты на 2,6%. Напротив ИПА группы с низкими доходами в июне вырос на 4,1%”, — отмечает «Ромир».
В большинстве городов-”миллионников” повседневные затраты снизились на 3,5% по сравнению с маем. В Москве траты покупателей уменьшились на 4,3%. В Санкт-Петербурге ИПА за месяц не изменился. В городах с населением от 100 до 500 тыс. жителей планка опустилась на 5,4%. А в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона затраты остались на уровне мая.
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