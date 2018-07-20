Россияне стали больше тратить на продукты

Москва , 20 июля — «Вести. Экономика» В июне повседневные расходы россиян, с учетом инфляции, сократились на 3,7%. При этом расходы на продукты оказались выше, чем в мае.

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Снижение индекса потребительской активности эксперты холдинга «Ромир» объясняют сезонным фактором. Жители городов, перебравшиеся на лето за город, делают меньше повседневных покупок. Многие, опять же, уезжают в отпуск: то есть, по магазинам они не ходят.

Серьезнее всего сократились траты домохозяйств на юге России — на 8,8%. В центральной части страны показатель снизился на 3,7%, на Северо-Западе — на 2,8%, в Поволжье — на 2,3%. Жители Сибири и Дальнего востока уменьшили расходы на 4,8%. Исключением стал Урал — там расходы населения увеличились на 5%.

При этом, несмотря на общее сокращение расходов, траты россиян на продукты в июне увеличились, по сравнению с маем, на 2,4%, отмечается в исследовании «Ромира».

"Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они резко — на 7,2% — уменьшили свои траты относительно мая. Люди с высокими доходами сократили затраты на 2,6%. Напротив ИПА группы с низкими доходами в июне вырос на 4,1%”, — отмечает «Ромир».