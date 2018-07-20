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Эксперты отметили снижение повседневных расходов россиян в июне
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Эксперты отметили снижение повседневных расходов россиян в июне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россияне в июне продолжили сокращать повседневные расходы, с учётом инфляции траты семей за месяц уменьшились на 3,7%, при этом расходы на продукты в июне оказались больше, чем в мае, говорится в исследовании «Ромир», имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Июньское снижение индекса потребительской (ИПА) активности объясняется, вероятно, сезонным фактором. Жители городов переезжают за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок, или отправляются в отпуск, отмечают авторы исследования.
Траты домохозяйств за июнь снизились во всех регионах России, кроме Урала. Больше всего — на юге России — на 8,8%. Жители центральной России уменьшили расходы на 3,7%, Северо-Запада — на 2,8%, Поволжья — на 2,3%, Сибири и Дальнего Востока — на 4,8%. Иная картина только на Урале, здесь расходы населения, наоборот, увеличились на 5%.
"Любопытно, что, несмотря на общее сокращение расходов, на продукты россияне в июне потратили больше, чем в мае — на 2,4%", — говорится в исследовании.
"Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они резко — на 7,2% — уменьшили свои траты относительно мая. Люди с высокими доходами сократили затраты на 2,6%. Напротив ИПА группы с низкими доходами в июне вырос на 4,1%, — отмечает «Ромир».
В Москве траты покупателей относительно мая уменьшились на 4,3%. В Санкт-Петербурге ИПА за месяц не изменился. В других городах-"миллионниках" повседневные затраты относительно майских показателей снизились на 3,5%. Ещё более значительное снижение ИПА — на 5,4% — произошло в городах с населением от 100 до 500 тысяч жителей. Напротив в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона затраты остались на уровне мая.
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