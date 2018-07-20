Эксперты отметили снижение повседневных расходов россиян в июне

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Россияне в июне продолжили сокращать повседневные расходы, с учётом инфляции траты семей за месяц уменьшились на 3,7%, при этом расходы на продукты в июне оказались больше, чем в мае, говорится в исследовании «Ромир», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Июньское снижение индекса потребительской (ИПА) активности объясняется, вероятно, сезонным фактором. Жители городов переезжают за город, уменьшая таким образом количество повседневных покупок, или отправляются в отпуск, отмечают авторы исследования.

Траты домохозяйств за июнь снизились во всех регионах России , кроме Урала. Больше всего — на юге России — на 8,8%. Жители центральной России уменьшили расходы на 3,7%, Северо-Запада — на 2,8%, Поволжья — на 2,3%, Сибири и Дальнего Востока — на 4,8%. Иная картина только на Урале, здесь расходы населения, наоборот, увеличились на 5%.

"Любопытно, что, несмотря на общее сокращение расходов, на продукты россияне в июне потратили больше, чем в мае — на 2,4%", — говорится в исследовании.

"Самыми экономными оказались граждане со средними доходами. Они резко — на 7,2% — уменьшили свои траты относительно мая. Люди с высокими доходами сократили затраты на 2,6%. Напротив ИПА группы с низкими доходами в июне вырос на 4,1%, — отмечает «Ромир».