У жителя Приморья с банковского счета пропало более 300 тысяч рублей

Задолженность по алиментам жителя Приморья погашена из средств открытого банковского счета, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю

Должник с момента вынесения судебного решения (2007 год) нерегулярно выплачивал алиментные платежи,.

Официально должник был безработным и не имел денежных средств на расчетных счетах. Накопленная задолженность превысила 300 тысяч рублей.

Через некоторое время должник, вероятно, решил, что судебный пристав потерял бдительность. Мужчина открыл счет в одном из банков. И этот факт не ушел от внимания судебных приставов, поскольку они.

Судебный пристав узнала об открытии счета гражданином Ш., причем на данном счете был достаточный остаток денежных средств для того,.

На основании вынесенного судебным приставом постановления об обращении взыскания на денежные средства должника сумма долга была списана в полном объеме.