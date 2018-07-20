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В Приморье всплыл новый транспортный налог на маломощные катера
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В Приморье всплыл новый транспортный налог на маломощные катера 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Как стало известно KONKURENT.RU, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко одобрил поправки в закон «О транспортном налоге» в части установки дифференцированных ставок на маломощные катера.
Корректировками предлагается для катеров и моторных лодок, изготовленных в СССР, республиках СССР и России установить налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя и возраста водного транспорта.
Так, владельцам катеров, возраст которых составляет не более 3 лет, а мощность не превышает 50 л.с. (36,77 кВт) налог составит 30 руб., от 3 до 10 лет — 15 руб., свыше 10 лет — 7,5 руб. От 50 до 100 л.с. (73,55 кВт) ставки будут следующими: до 3 лет — 60 руб., от 3 до 10 лет — 30 руб., свыше 10 лет — 15 руб.
Необходимость изменений продиктована тем, что период навигации в Приморском крае для маломерного водного транспорта достаточно короткий — в пределах полугода. При сравнимых обстоятельствах владельцы легкового автомобильного транспорта, например, имеют возможность использовать его круглогодично, в то время как налоговые ставки на автомобильный транспорт ниже.
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