В Приморье всплыл новый транспортный налог на маломощные катера

Как стало известно KONKURENT.RU , врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко одобрил поправки в закон «О транспортном налоге» в части установки дифференцированных ставок на маломощные катера.

Корректировками предлагается для катеров и моторных лодок, изготовленных в СССР, республиках СССР и России установить налоговые ставки в зависимости от мощности двигателя и возраста водного транспорта.

Так, владельцам катеров, возраст которых составляет не более 3 лет, а мощность не превышает 50 л.с. (36,77 кВт) налог составит 30 руб., от 3 до 10 лет — 15 руб., свыше 10 лет — 7,5 руб. От 50 до 100 л.с. (73,55 кВт) ставки будут следующими: до 3 лет — 60 руб., от 3 до 10 лет — 30 руб., свыше 10 лет — 15 руб.