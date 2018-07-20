Ещё
Евгений Ясин: У россиян появились деньги? Это пройдет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евгений Ясин: У россиян появились деньги? Это пройдет 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
На днях сразу несколько источников выступили с результатами исследований по уровню благополучия жизни россиян. Примечательно, что на первый взгляд все результаты противоречат друг другу.
Я имею в виду данные исследовательского холдинга «Ромир», который отметил, что в июне объем свободных денег у россиян вырос почти на четверть (23,2%, или 5,6 тыс. руб.) по сравнению с маем. Дальше. По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов (т.е. то, что остается после вычета обязательных платежей, скорректированное с учетом инфляции) резко замедлился — на 0,3%. До этого он, если верить Росстату, увеличивался.
Еще один результат презентовал Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ — что сводный индекс потребительской уверенности в России не меняется. Он по-прежнему составляет минус 8%, т.е. люди не слишком уверены в завтрашнем дне, в том, что могут спокойно тратить сбережения.
Ну и напоследок — эксперты Института Гайдара и РАНХиГС пришли к выводу, что потребительская модель в России меняется со сберегательной на кредитную. То есть россияне берут кредитов больше, чем кладут на депозиты. С одной стороны, этот вывод подтверждает те тенденции, что фиксируют Центробанк и специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), — стабильное увеличение размера потребительского кредита (за полгода он вырос со 146,5 тыс. руб. до 162,5 тыс.). С другой — опровергает результат опроса ВЦИОМа: две трети россиян (66%) уверяют, что ориентированы на сберегательное поведение и считают необходимым снизить повседневные расходы.
Чей же вывод правильный, а кто заблуждается? На самом деле правы, кажется, все. Многоголосица экспертных заключений — отчасти результат высокой степени неопределенности, которая характерна для стран, пребывающих в состоянии стагнации, как это происходит сейчас в России.
Эксперт: «В ближайшее время доходы населения вырастут на 1-2%, не больше»
Так, «Ромир» указывает: свободные деньги — явление временное. Скорей всего это произошло потому, что люди получили отпускные, но никуда не поехали. И это согласуется с выводами ВЦИОМа о том, что сберегательное поведение превалирует.
К слову, переход к кредитному поведению, отмеченный ЦБ и НБКИ, на мой взгляд, таит большие опасности. Когда кредиты будет нечем возвращать (а это рано или поздно непременно случится), начнется спад.
К сожалению, признаков для улучшения ситуации я не вижу. По-настоящему нужны серьезные институциональные изменения. О них я говорю уже не первый год, так что перечислять их вновь, кажется, нет никакой необходимости. Главное, что хотелось бы отметить: институциональные реформы — это основа, которая может поменять поведение наших инвесторов.
Под инвесторами я понимаю не только крупных бизнесменов, но и все население России. Если граждане начнут помещать средства в инвестиционные продукты, это может вырасти в подъем экономики. Но пока у людей нет уверенности в завтрашнем дне, этого не случится.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Без расстрелов не обойдется": пенсионные реформы или социальный дарвинизм? Росстат объявил о замедлении роста реальных доходов россиян Переобучение людей предпенсионного возраста обойдётся в 5 млрд в год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам438
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В ДНР впервые вынесен смертный приговор102
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене47
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня22
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение