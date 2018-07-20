Евгений Ясин: У россиян появились деньги? Это пройдет

На днях сразу несколько источников выступили с результатами исследований по уровню благополучия жизни россиян. Примечательно, что на первый взгляд все результаты противоречат друг другу.

Я имею в виду данные исследовательского холдинга «Ромир», который отметил, что в июне объем свободных денег у россиян вырос почти на четверть (23,2%, или 5,6 тыс. руб.) по сравнению с маем. Дальше. По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов (т.е. то, что остается после вычета обязательных платежей, скорректированное с учетом инфляции) резко замедлился — на 0,3%. До этого он, если верить Росстату, увеличивался.

Еще один результат презентовал Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ — что сводный индекс потребительской уверенности в России не меняется. Он по-прежнему составляет минус 8%, т.е. люди не слишком уверены в завтрашнем дне, в том, что могут спокойно тратить сбережения.

Ну и напоследок — эксперты Института Гайдара и РАНХиГС пришли к выводу, что потребительская модель в России меняется со сберегательной на кредитную. То есть россияне берут кредитов больше, чем кладут на депозиты. С одной стороны, этот вывод подтверждает те тенденции, что фиксируют Центробанк и специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), — стабильное увеличение размера потребительского кредита (за полгода он вырос со 146,5 тыс. руб. до 162,5 тыс.). С другой — опровергает результат опроса ВЦИОМа : две трети россиян (66%) уверяют, что ориентированы на сберегательное поведение и считают необходимым снизить повседневные расходы.

Чей же вывод правильный, а кто заблуждается? На самом деле правы, кажется, все. Многоголосица экспертных заключений — отчасти результат высокой степени неопределенности, которая характерна для стран, пребывающих в состоянии стагнации, как это происходит сейчас в России.

Эксперт: «В ближайшее время доходы населения вырастут на 1-2%, не больше»

Так, «Ромир» указывает: свободные деньги — явление временное. Скорей всего это произошло потому, что люди получили отпускные, но никуда не поехали. И это согласуется с выводами ВЦИОМа о том, что сберегательное поведение превалирует.

К слову, переход к кредитному поведению, отмеченный ЦБ и НБКИ, на мой взгляд, таит большие опасности. Когда кредиты будет нечем возвращать (а это рано или поздно непременно случится), начнется спад.

К сожалению, признаков для улучшения ситуации я не вижу. По-настоящему нужны серьезные институциональные изменения. О них я говорю уже не первый год, так что перечислять их вновь, кажется, нет никакой необходимости. Главное, что хотелось бы отметить: институциональные реформы — это основа, которая может поменять поведение наших инвесторов.

Под инвесторами я понимаю не только крупных бизнесменов, но и все население России. Если граждане начнут помещать средства в инвестиционные продукты, это может вырасти в подъем экономики. Но пока у людей нет уверенности в завтрашнем дне, этого не случится.

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