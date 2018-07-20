Блок чей? Как не остаться в отпуске без денег

Уезжая за границу, многие россияне не подозревают, что банки берут их операции на карандаш. С чем это связано и как снизить риск остаться без денег в отпуске?

В отпускной сезон клиенты банков чаще сталкиваются с блокировками своих операций за рубежом. Это лето не исключение — на форуме Банки.ру ежедневно появляются отзывы о заморозке карт и телефонных разбирательствах с менеджерами. Клиентов отрезают не только от карт, но и от онлайн-банкинга. Из публичных ответов кредитных организаций можно понять только одно: универсальных причин для блокировки не существует. Однако общая логика все же прослеживается.

Продуктовый виджет

Путешественник или мошенник?

Трансакции по картам за рубежом фиксирует автоматизированная система любого банка. Алгоритм выявляет нестандартные или подозрительные действия клиента. Даже одна операция может расцениваться как сомнительная, и это приведет к блокировке операции, а иногда и карты.

Мотива у банков обычно два. Трансакция в другом государстве может быть признаком того, что данные карты украли мошенники. В этом случае кредитная организация по своему усмотрению блокирует платеж, чтобы защитить деньги клиента. Еще одно основание — выполнение 115-ФЗ (закона о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем). Если операции клиента укладываются в какую-то «схему», банк обязан пресечь их до выяснения обстоятельств.

Что вызывает вопросы у кредитных организаций?

Алексей Голенищев. Во-первых, множественные снятия денег в банкоматах за короткий промежуток времени. Значение имеет и тип устройства. В некоторых странах распространены банкоматы, которые считывают данные карты по магнитной полосе. Если карта имеет чип, а обработка трансакции идет по полосе, операция, скорее всего, будет отклонена. Банки также получают информацию от платежных систем. «Они рассылают уведомления, что в каком-либо регионе скомпрометировано большое количество карт. Такое происходит не чаще одного раза в квартал, но клиенты все равно получают уведомления», — поясняет директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-Банка

Во-вторых, недоброе внимание банков привлекают активные покупки в магазинах. За рубежом в зоне риска операции в ювелирных магазинах, центрах бытовой техники и бутиках — местах, где продают дорогие и при этом высоколиквидные товары.

Мексика, Шри-Ланка. В-третьих, банку может не понравиться регион, где совершается трансакция. Например, Сбербанк в инструкции для держателей карт указывает юрисдикции с повышенным уровнем карточного мошенничества. В списках «неблагополучных» есть популярные курортные государства — Таиланд

Андрей Спиваков. Кредитные организации также тщательно отслеживают смену часовых поясов. «Допустим, держатель карты провел операцию в Москве , а через час уже воспользовался ею в Париже. Это физически невозможно», — отмечает главный управляющий директор Совкомбанка

Проверка связи

В комментариях для Банки.ру представители кредитных организаций заверяли, что блокировка без уведомления клиента — редкий случай. После сигнала от системы мониторинга сотрудник банка должен связаться с держателем карты. Обычно это звонок по телефону, СМС-сообщение и письмо на электронную почту. Если при общении с клиентом тот подтвердит, что сам совершал трансакцию, повторную аналогичную операцию одобрят.

Проблема в том, что путешественники нередко меняют сим-карты за границей, а банки об этом знать не могут. К тому же не все мы регулярно проверяем почту во время отпуска. Именно поэтому люди чаще сталкиваются с блокировкой карт, будучи за границей.

«Если клиенту не дозваниваются, а оператор субъективно видит, что операция рисковая, он принимает решение карту блокировать. Клиенту при этом высылается уведомление, что делать дальше. Придется самостоятельно позвонить в банк и подтвердить операцию. У операторов есть инструкции, какие вопросы задавать. При подтверждении операции карту разблокируют», — говорит Алексей Голенищев.

Тратить деньги на разговоры в роуминге тоже не обязательно. Некоторые банки готовы общаться с клиентами через соцсети, чат-боты на сайтах или интернет-звонки. Например, Сбербанк и «Русский Стандарт» дают возможность пользователю позвонить оператору через мобильное приложение.

Временная разморозка

Блокировка карты не означает, что клиент останется на весь отпуск без денег. Некоторые банки предлагают на короткий срок разрешить операции. Клиент, например, снимает деньги в банкомате или оплачивает гостиницу, а потом карта снова замораживается.

Еще одна опция — выпуск так называемой emergency card. Новую временную карту можно получить в отделении зарубежного банка-партнера. На перевыпуск уйдет до трех дней. Услуга бесплатная только для премиум-клиентов, остальным придется потратиться.

Если диалог с банком не складывается, путешественник может обратиться за помощью к посредникам — платежным системам. За отдельную плату Visa и Mastercard, например, могут связаться с банком-эмитентом, чтобы заказать перевыпуск пластика.

Кроме карты вам могут заблокировать доступ в мобильный банк

По словам представителей банков, разговор с оператором в большинстве случаев заканчивается для клиента положительно — деньги размораживают. Однако в «Народном рейтинге» Банки.ру появились жалобы тех, кому заблокировали не только карту, но и доступ в мобильный банк.

«На операции в 2000 рублей словил блокировку позвонил, сказали что мне перезвонят в течении 24 часов =) Не согласился, пообщался с 4 разными операторами, потратил 2000 рублей на общение в зоне роуминга, ответил на кучу вопросов, как итог — на почве личной неприязни со стороны последнего оператора получил блокировку сбербанка-онлайн и карт =) Ну типа нефиг по заграницам шастать, да и вапще подозрительная ты жидовская морда. И крутись там за кардоном без карт как хочешь, шерифа проблемы индейцев не волнуют», — пишет пользователь Александр Мостовой . (Орфография и пунктуация автора отзыва сохранены. — Прим. Банки.ру.)

В Сбербанке пояснили, что при блокировке карты доступ к мобильному банку не отключается, но может быть приостановлен в исключительных случаях. Например, если подозрительные операции осуществлялись с телефона — это может быть признаком того, что аппарат украли, потеряли или заразили вирусом.

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Похожий подход применяют в Альфа-Банке. «Бывает, что клиенты атакованы через вирусное заражение компьютера или мобильного устройства, мошенники могут получить доступ к конфиденциальным данным для входа в интернет-банк. Тогда для предотвращения возможных хищений блокируется и доступ клиента к системам ДБО. Но это частные случаи», — отмечает Алексей Голенищев из Альфа-Банка.

Локо-Банк, «Русский Стандарт» и Совкомбанк сообщили, что не практикуют одновременную блокировку карты и доступа к онлайн-банку.

Снижаем риски

Сейчас клиенты не обязаны предупреждать банк о поездке за границу. Но некоторые кредитные организации все же рекомендуют это делать. Стоит сообщить не только о конечной точке маршрута: если у вас будет пересадка в аэропорту третьей страны, операции по карте там могут вызвать подозрения.

Если банк не предупрежден, подстраховаться можно и в день отъезда из России . «Можно что-нибудь купить в аэропорту, например кофе. Тогда автоматические системы банка увидят вашу трансакцию и поймут, что вы выезжаете в другой город, что снизит возможность блокировки карты», — рекомендует исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский Стандарт» Ростислав Яныкин.

В путешествие также советуют отправляться с несколькими картами, желательно разных платежных систем. Еще один вариант — заранее оформить предоплаченную карту. А снимать наличные лучше в банкоматах, расположенных в отделениях банков.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru