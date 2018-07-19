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Сидякин: Госдума может отвязать льготы от пенсионного возраста
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Сидякин: Госдума может отвязать льготы от пенсионного возраста 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: BFM.RU
Об этом Business FM сообщил депутат от фракции «Единой России» Александр Сидякин.
Сейчас у пенсионеров масса льгот: оплата коммунальных услуг, освобождение от налога на имущество, бесплатный проезд, недорогие лекарства и так далее. Эти преференции привязаны к пенсионному возрасту. Но если его повысят, то и льготы по закону тоже придут позже.
Business FM обратила внимание на этот вопрос еще месяц назад. Теперь в Думе предлагают привязать льготы не к пенсионному возрасту, а к биологическому, рассказал радиостанции Александр Сидякин:
Александр Сидякин депутат Госдумы от фракции «Единой России» «Это возможно и в части послаблений по налогу на недвижимость, и в части исчисления других налогов, и в части получения субсидий и компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому этот комплекс будет изучаться, прорабатываться. Каким образом он будет решен, как он будет прописан в законодательстве, мне неизвестно, как неизвестно пока никому в этой стране. Будем разговаривать с правительством, будем находить решения. Правительство готово это обсуждать, могу вам точно это сказать. Я думаю, что мы должны сохранить те возрастные рамки, которые у нас были до этого, то есть 55-60».
Госдума 19 июля приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении, основное пройдет осенью.
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