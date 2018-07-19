Сидякин: Госдума может отвязать льготы от пенсионного возраста

Об этом Business FM сообщил депутат от фракции «Единой России» Александр Сидякин.

Сейчас у пенсионеров масса льгот: оплата коммунальных услуг, освобождение от налога на имущество, бесплатный проезд, недорогие лекарства и так далее. Эти преференции привязаны к пенсионному возрасту. Но если его повысят, то и льготы по закону тоже придут позже.

Александр Сидякин депутат Госдумы от фракции «Единой России» «Это возможно и в части послаблений по налогу на недвижимость, и в части исчисления других налогов, и в части получения субсидий и компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому этот комплекс будет изучаться, прорабатываться. Каким образом он будет решен, как он будет прописан в законодательстве, мне неизвестно, как неизвестно пока никому в этой стране. Будем разговаривать с правительством, будем находить решения. Правительство готово это обсуждать, могу вам точно это сказать. Я думаю, что мы должны сохранить те возрастные рамки, которые у нас были до этого, то есть 55-60».

Госдума 19 июля приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении, основное пройдет осенью.