Вглядитесь в их лица. Пермские депутаты Госдумы, проголосовавшие за повышение пенсионного возраста 

19 июля депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Законопроект предполагает, что минимальный возраст выхода на пенсию у мужчин увеличится на пять лет — 65, а у женщин на восемь — 63. Парламентарии, представляющие Пермский край, практически все проголосовали за принятие закона. Публикуем их фотографии.
Алексей Бурнашов (справа), «Единая Россия».
Александр Василенко, «Единая Россия».
Андрей Исаев, «Единая Россия».
Дмитрий Сазонов, «Единая Россия».
Игорь Сапко, «Единая Россия».
Дмитрий Скриванов, «Единая Россия».
Игорь Шубин, «Единая Россия». Особенно отметился Андрей Исаев, который подчеркнул, что решение, принимаемое Госдумой, носит исторический характер. — Пенсия должна предоставляться тем, кто в силу возраста утратил трудоспособность, — высказался парламентарий. — Выросла продолжительность жизни. Именно поэтому появился класс работающих пенсионеров. Однако, двое представителей Пермского края в Госдуме проголосовали против законопроекта. Это Данил Шилков и Дмитрий Ионин.
Данил Шилков, ЛДПР
Дмитрий Ионин, «Справедливая Россия» Мы вели прямую трансляцию с обсуждения принятия законопроекта, который впоследствии скажется на всех россиянах.