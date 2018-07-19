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На сколько вырастет реальная заработная плата в июле-августе
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На сколько вырастет реальная заработная плата в июле-августе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Они уверяют, что больше всего зарплаты вырастут у жителей Якутии, Крыма, Амурской, Астраханской, Белгородской, Свердловской областей, Краснодарского и Алтайского краев, Дагестана и города Севастополя. Как отмечают в Финансовом университете, позитивные тенденции по росту реальных зарплат в России продолжатся как минимум до конца этого года, и, скорее всего, в 2019 году тоже.
"Если говорить о регионах, то тут все более или менее понятно, — поясняет "Российской газете" проректор Финансового университета Алексей Зубец. — Речь идет о регионах с ярко выраженной сезонностью в ведении хозяйства. Это относится к Астраханской, Белгородской областям, Алтаю, Дагестану, Краснодарскому краю. Овощи и фрукты, произрастающие в этих регионах, «кормят» жителей. Крым — это туризм. Что касается Якутии, то здесь повышение зарплат связано с ростом экспортных цен на сырье: уголь, алмазы".
Зубец также поясняет, что прогнозы по росту зарплат на среднесрочную перспективу аналитики университета строят на основании потребительской активности населения. «Существует целый ряд способов замерить эту активность, — рассказывает Зубец. — Например, с помощью опросов населения делать крупные покупки. Хорошим показателем также является готовность к миграции и динамика рынка труда. Данные по рынкам новых и подержанных автомобилей, недвижимости, а также по динамике текущих зарплат в регионах тоже имеют значение. Сегодня мы видим, что практически все индикаторы потребительского поведения говорят о том, что заработные платы в России будут продолжать расти, причем достаточно долго. Есть уверенность в серьезном росте реальных зарплат в 2019 году».
Зарплаты в России продолжат расти, причем достаточно долго, прогнозируют эксперты Финуниверситета
Вместе с тем директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович считает, что говорить о какой-то устойчивой динамике по повышению уровня жизни населения пока преждевременно. «В этом году реальные доходы начали увеличиваться за счет индексации пенсий, выплат военнослужащим, введения пособий при рождении ребенка, но это далеко не у всех слоев населения, — добавляет эксперт. — Да, у людей стали появляться свободные деньги, которые они готовы тратить на товары длительного пользования. Но это могут быть и разовые накопления, а не только увеличенные зарплаты».
Официально
Рост реальных зарплат в этом году, по прогнозу минэкономразвития, составит 6,3 процента. По оценке Росстата, годовой рост реальных зарплат в июне был 7,2 процента, в мае — 7,3 процента, в апреле — 7,6.
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