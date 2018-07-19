Шахназаров: при широком обсуждении изменений в пенсионном законодательстве важно прислушиваться к простым людям

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров считает, что пенсионная реформа в стране необходима, однако считает, что повышение пенсионного возраста должно проходить поэтапно и с учетом мнения простых людей.

"Все мы прекрасно понимаем, что в связи с демографической ситуацией -граждан пенсионного возраста ставится больше, а работающих — меньше, поэтому назрели изменения в пенсионном законодательстве. При этом в рамках общественных обсуждений важно прислушиваться к мнению простых людей", — пояснил Шахназаров в беседе с "Газетой.Ru"

Он добавил, что сегодня необходимо вести большую информационную работу с населением. «Люди недостаточно информированы о предстоящих изменениях в пенсионном законодательстве. С гражданами нужно разговаривать на доступном для них языке. Необходимо в простой форме донести до людей, как их жизнь изменится, и для чего это нужно», — подчеркнул гендиректор киноконцерна «Мосфильм».