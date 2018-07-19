Минстрой предложил расширить перечень банков, работающих с застройщиками

"Мы готовы сегодня, чтобы не остановить стройку, в случае поддержки нашей позиции Минфином и ЦБ для банковского сопровождения поменять рейтинг на «ruBBB-», для того чтобы застройщики, которые держат свои счета и ведут хозяйственную деятельность, особенно региональные, не остановили ее", — сказал он.

Стасишин отметил, что Минстрой готов выйти с такой инициативой в ближайшее время.

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России в целом поддерживает движение в направлении увеличения количества банков, работающих со строительной отраслью.

"Мы, конечно, приветствуем большее количество банков с точки зрения концентрации на строительную отрасль. Риски концентрации на эту отрасль, с учетом всех сложностей, значительны. Я предлагаю обсудить это предложение Минстроя и проработать его, за короткий период времени дадим ответ. В принципе это направление движения по увеличению количества банков мы поддерживаем и, в частности, для работы в строительной отрасли", — сказал он.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин поддерживает это предложение. «Поскольку все-таки строительных компаний много, и чтобы не ограничивать их в работе, можно расширить круг. Все-таки „BBB-“ достаточно нормальная категория. Здесь никто не спорит», — пояснил Моисеев журналистам.