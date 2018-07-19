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Минстрой предложил расширить перечень банков, работающих с застройщиками
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Минстрой предложил расширить перечень банков, работающих с застройщиками 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил Минфину и Центробанку обсудить возможность снижения требований к рейтингам банков, допущенных к сопровождению застройщиков, с «ruA-» до «ruBBB-» по национальной шкале и тем самым увеличить число кредитных организаций, работающих с отраслью. Такую инициативу озвучил на заседании президиума Ассоциации банков России заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.
"Мы готовы сегодня, чтобы не остановить стройку, в случае поддержки нашей позиции Минфином и ЦБ для банковского сопровождения поменять рейтинг на «ruBBB-», для того чтобы застройщики, которые держат свои счета и ведут хозяйственную деятельность, особенно региональные, не остановили ее", — сказал он.
Стасишин отметил, что Минстрой готов выйти с такой инициативой в ближайшее время.
Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России в целом поддерживает движение в направлении увеличения количества банков, работающих со строительной отраслью.
"Мы, конечно, приветствуем большее количество банков с точки зрения концентрации на строительную отрасль. Риски концентрации на эту отрасль, с учетом всех сложностей, значительны. Я предлагаю обсудить это предложение Минстроя и проработать его, за короткий период времени дадим ответ. В принципе это направление движения по увеличению количества банков мы поддерживаем и, в частности, для работы в строительной отрасли", — сказал он.
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин поддерживает это предложение. «Поскольку все-таки строительных компаний много, и чтобы не ограничивать их в работе, можно расширить круг. Все-таки „BBB-“ достаточно нормальная категория. Здесь никто не спорит», — пояснил Моисеев журналистам.
C 6 июля вступило в силу постановление правительства РФ, в котором указаны требования к банкам, имеющим право на открытие счетов эскроу. В частности, уполномоченный банк должен иметь рейтинг не ниже «A— (RU)» по шкале АКРА либо не ниже «ruA-» по национальной рейтинговой шкале «Эксперт РА». Кроме того, такой банк должен иметь универсальную лицензию, быть участником системы обязательного страхования вкладов, а также не должен находиться под антироссийскими секторальными санкциями.
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