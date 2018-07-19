В Нижнем Новгороде АСКОП введена на шести коммерческих маршрутах

Еще шесть коммерческих маршрутов в Нижнем Новгороде подключены к безналичной системе оплаты проезда, сообщается на странице компании-оператора системы «Ситикард» в социальной сети.

С 20 июля бесконтактной банковской картой или транспортной картой можно будет оплатить проезд в маршрутках №14, 39, 63, 79, 89 и 92. Стоимость проезда по картам составит 28 рублей, а не 26, как в муниципальном транспорте. К тому же на этих маршрутах не действуют тарифы с бесплатными пересадками.

Ранее транспортные карты начали принимать к оплате на маршрутах №46, 76, 71, 87, 315 и 318. Стоимость проезда в этих автобусах также составит 28 рублей. А на маршруте №210 расплатиться можно по всем городским тарифам на транспортных картах. Таким образом, бесплатные пересадки сейчас действуют только на этом коммерческом маршруте.

Напомним, что в Нижнем Новгороде введены пересадочные тарифы без ограничения количества пересадок: тариф «60 минут» за 26 рублей и тариф «90 минут» за 40 рублей.