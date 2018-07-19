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«Больше мне не друг»: стало известно, как нижегородские депутаты проголосовали за пенсионную реформу
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«Больше мне не друг»: стало известно, как нижегородские депутаты проголосовали за пенсионную реформу 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста. Проголосовали все присутствующие — поддержали эту реформу 328 депутатов, против неё выступило 104, воздержавшихся не было. Мы следили за трансляцией заседания в режиме онлайн. Рассказываем, как проголосовали нижегородские депутаты Госдумы — всего их семь человек.
Пять нижегородских депутатов состоят в партии «Единая Россия». Они единодушно проголосовали за принятие реформы. Это Владимир Булавинов, Артём Кавинов, Денис Москвин, Наталья Назарова и Вячеслав Никонов.
Денис Москвин 28 июня написал, что его главная задача в вопросе пенсионной реформы — обеспечить диалог с нижегородцами и максимально учесть все поступающие содержательные предложения и замечания. Предложения и просьбы были одного посыла — проголосовать против пенсионной реформы. Будучи на этом заседании три недели назад, депутат умело обошел тему пенсионной реформы и своего отношения к ней.
— А можно предложение-наказ не от земляка, но от избирателя, — написала под постом Дениса Москвина Mariya-Luiza Tirmaste. — Оставьте пенсионный возраст в покое прежним! Если проголосуешь за этот антинародный закон, больше мне не друг.
Против пенсионной реформы проголосовало два нижегородских депутата — это Владимир Блоцкий из «КПРФ» и Александр Курдюмов из «ЛДПР».
Сегодня Александр Курдюмов написал на своей странице в Facebook, что день будет сложным и «ЛДПР» будет бороться против внесения изменений в пенсионное законодательство. Своё слово он сдержал.
Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, который раньше представлял Нижегородскую область в Федеральном Собрании РФ, также высказался сегодня на этом заседании. Любые решения, которые человеческую жизнь продлевают, по его словам, важнейшие для государства.
— Главная ценность — человеческая жизнь, — сказал Андрей Макаров. — Любой год, на который у нас продлевается человеческая жизнь, ни с чем не сравним.
Сегодняшнее заседание по вопросу повышения пенсионной возраста продлилось почти три часа. Второе чтение законопроекта в Госдуме планируют провести осенью. Сроки предоставления поправок продлили до 24 сентября. В случае принятия законопроекта изменения начнутся с 2019 года. При этом предусмотрен переходный период с 2019 по 2034 год.
— Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тысяч рублей в год, — заявил Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. — Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории РФ. Мы сейчас готовим программу по поддержке регионов с точки зрения дополнительных программ занятости и повышения квалификации именно людей предпенсионного возраста.
Он также добавил, что в 2024 году размер пенсии будет достигать 20 тысяч рублей.
Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался, что предложенный механизм перехода слишком жесткий и вообще возникает возможность роста безработицы.
Ранее мы писали, что в нескольких городах нашего региона уже прошли митинги против пенсионной реформы — в Нижнем Новгороде он состоится 26 июля.
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