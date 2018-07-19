Ещё
В Самарской области снижается динамика выдачи потребительских кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

В Самарской области снижается динамика выдачи потребительских кредитов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На 0,8% выросло число выданных потребительских кредитов в Самарской области в первом полугодии 2018-го, по сравнению с январем-июнем 2017 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Всего с начала года в регионе выдано 152 415 займов. Ситуация в губернии отличается от средней по стране. В России количество выданных потребкредитов за этот период упало на 1,8%. Напомним, в первом квартале этого года в регионе выдано займов почти на 9% больше, чем в первом квартале прошлого.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Банк России отозвал лицензию у самарского Газбанка Логотип "ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ" появился на продукции прошлогоднего победителя конкурса Клиенты самарского "Газбанка" получат первые выплаты 23 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство201
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России387
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг20
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение