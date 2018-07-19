В Самарской области снижается динамика выдачи потребительских кредитов 

На 0,8% выросло число выданных потребительских кредитов в Самарской области в первом полугодии 2018-го, по сравнению с январем-июнем 2017 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Всего с начала года в регионе выдано 152 415 займов. Ситуация в губернии отличается от средней по стране. В России количество выданных потребкредитов за этот период упало на 1,8%. Напомним, в первом квартале этого года в регионе выдано займов почти на 9% больше, чем в первом квартале прошлого.
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